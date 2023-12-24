Toplam Değerleri 100 Milyon TL! Comanchero Örgütünün Lüks Araçları İstanbul Polisinin Oldu
Toplam Değerleri 100 Milyon TL! Comanchero Örgütünün Lüks Araçları İstanbul Polisinin Oldu
İstanbul polisinin geçtiğimiz ay düzenlediği operasyonda ele geçirilen, değeri 100 milyon TL olan 21 lüks aracın emniyetin hizmetine verileceği öğrenildi.
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Comanchero suç örgütüne İstanbul'da düzenlenen 'Kafes operasyonu' sonrası birbirinden lüks 21 araca el konmuştu.
Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, ele geçirilen araçlar arasında Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover L460, Porsche Taycan Turbo, Mercedes, BMW, Audi gibi markalar yer aldı.
Piyasa değeri 100 milyon TL’den fazla olan araçlar, İçişleri Bakanlığı’nın girişimi ve alınan adli bir kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün envanterine kaydedildi.
Pendik’teki bir depoya konulan otomobiller beyaz renkle kaplandı. Üzerlerine polis etiketleri yapıştırıldı. Siren ve tepe lambaları monte edildi. Araçların önümüzdeki günlerde İstanbul sokaklarında göreve çıkarılacağı belirtildi.
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Bir operasyondan sonra tarz şeylere el konulabilir ama satılıp devletin kasanına gitmeli. Devletin bu araçları kullanması bence doğru değil. Devlete mala çök... Devamını Gör
Havası veriyor derken :D Yıllardır satılıp devlet kasasına giden fabrikalar,özelleştirmeler, araziler nerede ?? Polis kullansın en azından nerde olduklarını... Devamını Gör
dubaide var biz de niye yok mu demişler
Operasyon için tebrikler ama hiç mantıklı bir hareket değil. Hatta çok farklı yerlere çekilebilir ben yine de yazmıyorum nereye çekileceğini. Madem yasa dışı... Devamını Gör