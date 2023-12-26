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Barış Arduç'u "En Güzel Öpüşen Adam" İlan Eden Bülent Ersoy'un Analizi 'Gupse Göreve' Dedirtti

Barış Arduç'u "En Güzel Öpüşen Adam" İlan Eden Bülent Ersoy'un Analizi 'Gupse Göreve' Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
26.12.2023 - 21:44

Bülent Ersoy, Banu Arkan ve Safiye Soyman Dünya Güzellerim Masada'nın yeni bölümünde hangi erkek oyuncunun daha iyi öpüştüğünü puanladı. Bülent Ersoy'un Barış Arduç analizi kahkaha krizine soktu!

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Dünya Güzellerim Masada YouTube'da yayınlanmaya başladığı günden beri kahkahamız eksik olmadı sağ olsunlar!

Dünya Güzellerim Masada YouTube'da yayınlanmaya başladığı günden beri kahkahamız eksik olmadı sağ olsunlar!

Tam gaz başlayan programın her bölümüne Bülent Ersoy'unkiler başta olmak üzere Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın da açıklamaları gündeme damgasını vurdu. Vurmaya da devam ediyor!

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bölümde 10 popüler erkek oyuncunun ne kadar iyi öpüştüğünü puanlamaya karar veren muhteşem üçlünün konu Barış Arduç'a gelince yaptıkları yorumlar kırdı geçirdi.

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bölümde 10 popüler erkek oyuncunun ne kadar iyi öpüştüğünü puanlamaya karar veren muhteşem üçlünün konu Barış Arduç'a gelince yaptıkları yorumlar kırdı geçirdi.

Barış Arduç'u yere göğe sığdıramayıp "İtalyanlar gibi baksana" diyerek iç geçiren Bülent Ersoy, "Onun bir öpüşü var! Allahım o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz" açıklamasında bulundu 😂

Barış Arduç'u yere göğe sığdıramayıp "İtalyanlar gibi baksana" diyerek iç geçiren Bülent Ersoy, "Onun bir öpüşü var! Allahım o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz" açıklamasında bulundu 😂

Ardından Barış Arduç'un öpüşme analizi için kolları sıvayan Bülent Ersoy, "Böyle bakıyor bakıyor, hemen yapışmıyor. Böyle gözünün içine bakıyor, ondan sonra vantuzluyor!" dedi. 😂

Ardından Barış Arduç'un öpüşme analizi için kolları sıvayan Bülent Ersoy, "Böyle bakıyor bakıyor, hemen yapışmıyor. Böyle gözünün içine bakıyor, ondan sonra vantuzluyor!" dedi. 😂

Ersoy'un tabiri caizse kendinden geçerek Barış Arduç'un öpüşmesini iltifatlara boğduğunu görenlerin aklına tek isim geldi! 🙈 Gelin önce o anları beraber izleyelim!

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1. Sonra da sizi yorumlarla baş başa bırakalım! 😂

1. Sonra da sizi yorumlarla baş başa bırakalım! 😂
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Bölümün tamamını merak edenleri de şöyle alabiliriz! 👇

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