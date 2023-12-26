Barış Arduç'u "En Güzel Öpüşen Adam" İlan Eden Bülent Ersoy'un Analizi 'Gupse Göreve' Dedirtti
Barış Arduç'u "En Güzel Öpüşen Adam" İlan Eden Bülent Ersoy'un Analizi 'Gupse Göreve' Dedirtti
Bülent Ersoy, Banu Arkan ve Safiye Soyman Dünya Güzellerim Masada'nın yeni bölümünde hangi erkek oyuncunun daha iyi öpüştüğünü puanladı. Bülent Ersoy'un Barış Arduç analizi kahkaha krizine soktu!
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Dünya Güzellerim Masada YouTube'da yayınlanmaya başladığı günden beri kahkahamız eksik olmadı sağ olsunlar!
Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bölümde 10 popüler erkek oyuncunun ne kadar iyi öpüştüğünü puanlamaya karar veren muhteşem üçlünün konu Barış Arduç'a gelince yaptıkları yorumlar kırdı geçirdi.
Barış Arduç'u yere göğe sığdıramayıp "İtalyanlar gibi baksana" diyerek iç geçiren Bülent Ersoy, "Onun bir öpüşü var! Allahım o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz" açıklamasında bulundu 😂
Ardından Barış Arduç'un öpüşme analizi için kolları sıvayan Bülent Ersoy, "Böyle bakıyor bakıyor, hemen yapışmıyor. Böyle gözünün içine bakıyor, ondan sonra vantuzluyor!" dedi. 😂
Ersoy'un tabiri caizse kendinden geçerek Barış Arduç'un öpüşmesini iltifatlara boğduğunu görenlerin aklına tek isim geldi! 🙈 Gelin önce o anları beraber izleyelim!
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1. Sonra da sizi yorumlarla baş başa bırakalım! 😂
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Bölümün tamamını merak edenleri de şöyle alabiliriz! 👇
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