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Hazal Kaya Duymasın! Ali Atay'dan Hem Güldüren Hem Şaşırtan "Evde Bir Ejderha ile Yaşıyorum" İtirafı!

Hazal Kaya Duymasın! Ali Atay'dan Hem Güldüren Hem Şaşırtan "Evde Bir Ejderha ile Yaşıyorum" İtirafı!

Hazal Kaya Ali Atay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.12.2023 - 20:38 Son Güncelleme: 26.12.2023 - 20:39

'Leyla ile Mecnun' adlı komedi dizisiyle milyonların gönlüne taht kuran ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay, yeni filmi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ölümlü Dünya 2 filminin ardından gazeteci Birsen Altuntaş ile keyifli bir röportaj yapan Atay, 2019 yılında dünyaevine girdiği eşi oyuncu Hazal Kaya'yla ilgili de şaşırtıcı itiraflarda bulundu. 'Evde bir ejderha ile yaşıyorum' diyen Ali Atay'ın bu sözlerini yetenekli oyuncu Hazal Kaya duymasın... 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Ali Atay, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalı için özel bir röportaj verdi. Sevilen film serisi Ölümlü Dünya hakkında samimi itiraflarda bulunan Ali Atay'ın evliliği hakkındaki çarpıcı açıklamaları ise izleyenleri bir hayli şaşırttı ve güldürdü.

Ali Atay, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalı için özel bir röportaj verdi. Sevilen film serisi Ölümlü Dünya hakkında samimi itiraflarda bulunan Ali Atay'ın evliliği hakkındaki çarpıcı açıklamaları ise izleyenleri bir hayli şaşırttı ve güldürdü.

1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren 'Ölümlü Dünya 2' filmi henüz ikinci haftada 1 milyon izleyiciye ulaşarak 180 milyondan fazla hasılat elde etti. Sinema severlerin gündeminden düşmeyen filmin galasında yönetmen Ali Atay'dan keyifli açıklamalar geldi. 

Gelin birlikte, Ali Atay'ın Birsen Altuntaş'a yaptığı itiraflara göz atalım! 👇

Ali Atay "Ben evde bir ejderha ile yaşıyorum" diyince Birsen Altuntaş'tan hepimizin merak ettiği o soru geldi: "Ejderha arada lavlarını çıkartıyor mu?"

Ali Atay "Ben evde bir ejderha ile yaşıyorum" diyince Birsen Altuntaş'tan hepimizin merak ettiği o soru geldi: "Ejderha arada lavlarını çıkartıyor mu?"

Ali Atay ise bu soruya evliliğindeki dengeye işaret ederek özel bir yanıt verdi! Önce 'Tabii çıkartıyor. O lavların arasında kalıyorum' diyen Atay, 'Bu bir denge işte' diyerek aslında eşi Hazal Kaya ile evliliğindeki dengeyi anlatmakla kalmadı tüm çiftlere mutluluğun da sırrını verdi.

İşte Ali Atay'ın "Zaman içinde bunu o alevlerin içinde kala kala insan öğreniyor bir şekilde." dediği ilişkide dürüstlük itirafı!

İşte Ali Atay'ın "Zaman içinde bunu o alevlerin içinde kala kala insan öğreniyor bir şekilde." dediği ilişkide dürüstlük itirafı!

'Tabii çıkartıyor. O lavların arasında kalıyorum. Bu bir denge işte. Öyle olması çok iyi. Birbirimize dürüst davranmayı öğrenmemiz bi zaman aldı. Kolay bir şey değil. Bir insanın kendine karşı dürüst olması bile çok kolay bir şey değil. Hele ilişkide olduğun birine karşı dürüst olmak dünyanın en zor şeyi.'

Usta gazetecinin "Hazal Kaya, Ölümlü Dünya 2 senaryosunu okudu mu?" sorusuna Atay'dan gelen yanıta hazır olun: "O da çok haindir ve çok gaddardır"

Usta gazetecinin "Hazal Kaya, Ölümlü Dünya 2 senaryosunu okudu mu?" sorusuna Atay'dan gelen yanıta hazır olun: "O da çok haindir ve çok gaddardır"

Hazal Kaya, Ölümlü Dünya 2'nin senaryosunu okumuş fakat filmi galada izlemiş. Atay bunun sebebini, 'Galada sürekli yanımda gülen birinin olması beni motive ediyor. Hazal’ı her zaman en sona saklıyorum.' diyerek açıkladı. 

İmza atmak üzere olduğu projeleri eşine gösterdiğini ifade eden Atay, Hazal Kaya'nın bu konularda ne kadar net, açık sözlü ve güvenilir olduğunu 'Ben bunu yapmak üzereyim, ne diyorsun? derim. O da çok haindir ve çok gaddardır. O yüzden ona güveniyorum' sözleriyle vurguladı.

Sevilen oyuncu ve yönetmen Ali Atay'ın Ölümlü Dünya 2 hakkındaki samimi itirafları ve eşi Hazal Kaya'nın yetenekleriyle ilgili düşüncelerinin tamamını ise gazeteci Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalında yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Sevilen oyuncu ve yönetmen Ali Atay'ın Ölümlü Dünya 2 hakkındaki samimi itirafları ve eşi Hazal Kaya'nın yetenekleriyle ilgili düşüncelerinin tamamını ise gazeteci Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalında yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Bu arada yetenekli ve güzel oyuncu Hazal Kaya, bir gün eşi Ali Atay'ın baskılarına dayanamayarak bir kadın hikayesi yazarsa şaşırmayın!

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