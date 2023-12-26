Hazal Kaya Duymasın! Ali Atay'dan Hem Güldüren Hem Şaşırtan "Evde Bir Ejderha ile Yaşıyorum" İtirafı!

Hazal Kaya, Ölümlü Dünya 2'nin senaryosunu okumuş fakat filmi galada izlemiş. Atay bunun sebebini, 'Galada sürekli yanımda gülen birinin olması beni motive ediyor. Hazal’ı her zaman en sona saklıyorum.' diyerek açıkladı.

İmza atmak üzere olduğu projeleri eşine gösterdiğini ifade eden Atay, Hazal Kaya'nın bu konularda ne kadar net, açık sözlü ve güvenilir olduğunu 'Ben bunu yapmak üzereyim, ne diyorsun? derim. O da çok haindir ve çok gaddardır. O yüzden ona güveniyorum' sözleriyle vurguladı.