Hazal Kaya Duymasın! Ali Atay'dan Hem Güldüren Hem Şaşırtan "Evde Bir Ejderha ile Yaşıyorum" İtirafı!
Hazal Kaya Duymasın! Ali Atay'dan Hem Güldüren Hem Şaşırtan "Evde Bir Ejderha ile Yaşıyorum" İtirafı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
'Leyla ile Mecnun' adlı komedi dizisiyle milyonların gönlüne taht kuran ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay, yeni filmi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ölümlü Dünya 2 filminin ardından gazeteci Birsen Altuntaş ile keyifli bir röportaj yapan Atay, 2019 yılında dünyaevine girdiği eşi oyuncu Hazal Kaya'yla ilgili de şaşırtıcı itiraflarda bulundu. 'Evde bir ejderha ile yaşıyorum' diyen Ali Atay'ın bu sözlerini yetenekli oyuncu Hazal Kaya duymasın...
İşte, detaylar...
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Ali Atay, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalı için özel bir röportaj verdi. Sevilen film serisi Ölümlü Dünya hakkında samimi itiraflarda bulunan Ali Atay'ın evliliği hakkındaki çarpıcı açıklamaları ise izleyenleri bir hayli şaşırttı ve güldürdü.
Ali Atay "Ben evde bir ejderha ile yaşıyorum" diyince Birsen Altuntaş'tan hepimizin merak ettiği o soru geldi: "Ejderha arada lavlarını çıkartıyor mu?"
İşte Ali Atay'ın "Zaman içinde bunu o alevlerin içinde kala kala insan öğreniyor bir şekilde." dediği ilişkide dürüstlük itirafı!
Usta gazetecinin "Hazal Kaya, Ölümlü Dünya 2 senaryosunu okudu mu?" sorusuna Atay'dan gelen yanıta hazır olun: "O da çok haindir ve çok gaddardır"
Sevilen oyuncu ve yönetmen Ali Atay'ın Ölümlü Dünya 2 hakkındaki samimi itirafları ve eşi Hazal Kaya'nın yetenekleriyle ilgili düşüncelerinin tamamını ise gazeteci Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalında yer alan videodan izleyebilirsiniz.
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