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Gelinim Mutfakta'nın Sunucusu Nursel Ergin'den Eski Eşiyle Aşk Pozu!

Gelinim Mutfakta'nın Sunucusu Nursel Ergin'den Eski Eşiyle Aşk Pozu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.12.2023 - 09:23

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin, boşandığı eşiyle yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş görülen ikili hakkında aşk dedikoduları duyulmaya başlamıştı ki Nursel Ergin'den ilanı aşk tadında bir paylaşım geldi. 

İşte, detaylar...

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Nursel Ergin "Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla hayatımıza girmiş, 2011 yılında Mutfağım adlı yarışma programı ile sunucu olarak karşımıza çıkmıştı.

Nursel Ergin "Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla hayatımıza girmiş, 2011 yılında Mutfağım adlı yarışma programı ile sunucu olarak karşımıza çıkmıştı.

2011 yılında 'Mutfağım' adlı yemek programının sunuluğunu üstlenen Nursel Ergin, kısa zamanda milyonların sevgisini kazandı. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını sunan ünlü sunucu, bu kez de aşk hayatı ile gündemde. 

Gelin birlikte, Ergin'in Murat Akyer ile ilişkisine göz atalım! 👇

Nursel Ergin, 2017 yılında Murat Akyer'le yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü!

Nursel Ergin, 2017 yılında Murat Akyer'le yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü!

Nursel Ergin ve Muray Akyer, 2017 yılında dünyaevine girdiler. Çift 2023 yılında boşanma kararı aldı. Ünlü sunucu boşanma kararını eşi ile dans ettiği bir video ve duygusal bir mesajla duyurdu.

Nursel Ergin, altı ay önce boşanma kararını Murat Akyer ile el ele göz göze dans ettikleri ve şarkı söyledikleri bu video ile duyurmuştu!

İşte, Nursel Ergin'in altı ay önce paylaştığı o duygusal boşanma duyurusu

İşte, Nursel Ergin'in altı ay önce paylaştığı o duygusal boşanma duyurusu

'İnsanı makyajdan, pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren birkaç şey söyleyeceğim; Merhamet, empati, nezaket…? Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi). Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik dans ettik, birçok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ,ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik, değer verdik aşkı tattık. 💙

40 yaşımın avantajını yaşıyorum ve belki de ilk defa kim ne der diye takmıyorum. Başında da olduğu gibi söylenen yapılan her şeyi sadece izliyorum, Evet, gerçekten insan kalbinin ekmeğini yiyor. Evren ve rabbim bana karşı her zaman cömert davranıyor. Ben kendimi ruhumu biliyorum kalbim attığı sürece kimseyi kırmam üzmem. Tek bir amacım var bana verilen bu yaşamı onurlandırmak. mutluluğun peşini asla bırakmamak.

Olan güzeldir. Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik. Ülkede daha önemli meseleler varken bence murat ve Nursel’i bu kadar kafaya takmayın. Biz iyiyiz mutluyuz hayat devam ediyor… Gerçekten anlayabilene kısa bir Ahmet Altan  yazısı paylaşıp izninizi isteyip süreci kendi içimizde yaşayalım? Bazen, sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Kapısız bir katedralin önünde duran biçare bir dindar gibi, içeri girenin yeniden dışarı çıkacağı bir geçit bulabilmek için sevdiğiniz insanın etrafında dolaşmaya başlarsınız.

Durumunuz korkunçtur. Bazen o da kaybolduğu yerden çıkmak istiyor, yeniden eski günlere dönmeyi arzuluyordu ama kapılar dışarıda kalan kadar içeri giren için de açılması imkansız bir hale geliyordu. Ve korkunç gerçek sislerin arasından beliriyordu… Hasar ne kadar çoksa, tamir o kadar uzun sürecekti. Bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk. Bazen, sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Üzülerek bildiriyorum ki biz @muratakyer le boşandık… Bu da geçer ya hu…'

Ayrılığa dayanamadılar! Nursel Ergin ve Murat Akyer yeniden bir araya geldi.

Ayrılığa dayanamadılar! Nursel Ergin ve Murat Akyer yeniden bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş görülen Murat Akyer ve Nursel Ergin hakkında aşk söylentileri çıkmıştı. Ünlü sunucu aşkını ilan etti. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eski eşi ile barıştığını duyurdu.

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Nursel Ergin'den aşk pozu: Nursel Ergin ve Murat Akyer yeniden bir arada!

Nursel Ergin'den aşk pozu: Nursel Ergin ve Murat Akyer yeniden bir arada!

İşte, Nursel Ergin'in eski eşi Murat Akyer ile barıştığını duyurduğu Instagram hikayesi!

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mutlu olsunlar ❤️ şarkı güzel "Kaan Boşnak_ Bırakma Kendini" dinlerken kendime ithaf ettiklerimden...✨