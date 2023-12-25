Gelinim Mutfakta'nın Sunucusu Nursel Ergin'den Eski Eşiyle Aşk Pozu!
Gelinim Mutfakta'nın Sunucusu Nursel Ergin'den Eski Eşiyle Aşk Pozu!
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin, boşandığı eşiyle yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş görülen ikili hakkında aşk dedikoduları duyulmaya başlamıştı ki Nursel Ergin'den ilanı aşk tadında bir paylaşım geldi.
İşte, detaylar...
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Nursel Ergin "Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla hayatımıza girmiş, 2011 yılında Mutfağım adlı yarışma programı ile sunucu olarak karşımıza çıkmıştı.
Nursel Ergin, 2017 yılında Murat Akyer'le yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü!
Nursel Ergin, altı ay önce boşanma kararını Murat Akyer ile el ele göz göze dans ettikleri ve şarkı söyledikleri bu video ile duyurmuştu!
İşte, Nursel Ergin'in altı ay önce paylaştığı o duygusal boşanma duyurusu
Ayrılığa dayanamadılar! Nursel Ergin ve Murat Akyer yeniden bir araya geldi.
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Nursel Ergin'den aşk pozu: Nursel Ergin ve Murat Akyer yeniden bir arada!
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mutlu olsunlar ❤️ şarkı güzel "Kaan Boşnak_ Bırakma Kendini" dinlerken kendime ithaf ettiklerimden...✨
Kadın su gibi 😍