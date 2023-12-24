Herkes, Fenerbahçe - Galatasaray Maçındaki Mauro Icardi’nin Pozisyonunu Konuşuyor: TFF ‘Yine’ Sessiz!

Kadıköy’de oynanan ve 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray maçına yine futboldan çok futbol dışı konular damgasını vurdu.

Aldığı darbe nedeniyle gözü moraran Mauro Icardi’nin durumuna isyan eden Galatasaray…

Buna tepki gösteren Fenerbahçe…

Pozisyonu dünyaya duyurun basın…

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun paylaşımı ve Dzeko’nun o paylaşıma cevabı…

Ve tabii ki tüm dünya yaşananları konuşurken Türkiye Futbol Federasyonu’nun sessizliği…

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