Herkes, Fenerbahçe - Galatasaray Maçındaki Mauro Icardi’nin Pozisyonunu Konuşuyor: TFF ‘Yine’ Sessiz!
Herkes, Fenerbahçe - Galatasaray Maçındaki Mauro Icardi’nin Pozisyonunu Konuşuyor: TFF ‘Yine’ Sessiz!
Kadıköy’de oynanan ve 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray maçına yine futboldan çok futbol dışı konular damgasını vurdu.
Aldığı darbe nedeniyle gözü moraran Mauro Icardi’nin durumuna isyan eden Galatasaray…
Buna tepki gösteren Fenerbahçe…
Pozisyonu dünyaya duyurun basın…
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun paylaşımı ve Dzeko’nun o paylaşıma cevabı…
Ve tabii ki tüm dünya yaşananları konuşurken Türkiye Futbol Federasyonu’nun sessizliği…
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Süper Lig’in 18. Haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray 90 dakika boyunca 1 isabetli şutun çekildiği maçta sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmada 44 faul, 7 sarı kart ve 0 gol olun tabii ki yine en çok konuşulan şey ‘futbol dışı’ konular oldu.
Karşılaşmada yüzüne darbe alan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin gözü morardı. Karşılaşma sonrasında Icardi’nin son halini paylaşan sarı-kırmızılı kulüp şu açıklamayı yaptı:
Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den de yanıt gecikmedi.
Tüm bunlar olurken Mauro Icardi’ye destek olan eşi Wanda Nara da gözünü makyajla mora boyadı!
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ESPN gibi dünya basınının ileri gelen kuruluşları Mauro Icardi’nin gözünün durumunu okuyucularına duyurdu.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Icardi’nin fotoğrafını ve Galatasaray’ın açıklamasını paylaştı.
Fabrizio’ya tepki ise Fenerbahçeli futbolcu Dzeko’dan geldi. Yıldız oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Emin ol, bundan daha iyisini yapabilirsin Fabrizio."
Tüm bunlar oldu, ortalık yangın yeri, Türkiye dışında dünya bile derbide yaşananları konuşuyor ancak Türkiye Futbol Federasyonu henüz hiçbir açıklama yapmadı…
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