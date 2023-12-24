Dev Derbide Kazanan Yok!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanla beklenen dev derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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