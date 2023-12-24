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Dev Derbide Kazanan Yok!

Dev Derbide Kazanan Yok!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 20:58

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanla beklenen dev derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Sezonun en çok faul düdüğü çalınan karşılaşması 0-0 sona erdi. Karşılaşmada 7 sarı kart çıktı.

Sezonun en çok faul düdüğü çalınan karşılaşması 0-0 sona erdi. Karşılaşmada 7 sarı kart çıktı.

Derbide yalnızca 1 isabetli şut çekildi. Fenerbahçe maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.

Derbide yalnızca 1 isabetli şut çekildi. Fenerbahçe maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.

1 puan iki takım puanını 44'e yükseltirken, Fenerbahçe aynı puandaki rakibinin önünde liderliğini sürdürdü.

1 puan iki takım puanını 44'e yükseltirken, Fenerbahçe aynı puandaki rakibinin önünde liderliğini sürdürdü.

97 dakika süren derbide, topun oyunda kaldığı toplam süre toplamda 43 dakika 8 saniye oldu. Bu derbide iki takım yenişemezken, kaybedenler izleyiciler oldu...

97 dakika süren derbide, topun oyunda kaldığı toplam süre toplamda 43 dakika 8 saniye oldu. Bu derbide iki takım yenişemezken, kaybedenler izleyiciler oldu...
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liucina

Bu nasıl maç aq kör dövüşü gibi

Sirzech Lucifer

Kırmızı kart + penaltıyı yedi hakem

Merve

tabi efendim

Batuhan

Aşırı kötü bir hakem vardı ama daha kötü olan yayıncı kuruluştu.Saçma sapan bir görüntü sıralaması Barış İrfana faul yapıyor,adam ekrana başka bir şey veriyo... Devamını Gör