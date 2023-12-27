Görenler İnanamadı: Hayranları Tarafından Kayda Alınan Ebru Gündeş Kendinden Başka Herkese Benzetildi!
Görenler İnanamadı: Hayranları Tarafından Kayda Alınan Ebru Gündeş Kendinden Başka Herkese Benzetildi!
Son konserinde hayranları tarafından yakın plan kayda alınan Ebru Gündeş'in yüzündeki değişim, görenleri şaşkına çevirdi! Kendisi dışında herkese benzetilen Ebru Gündemi estetikleriyle dillere fena düştü!
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Sesiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.
Üstelik sadece o kadar da değil. Gündeş, seçtiği konser kıyafetlerinin yanında zaman içerisindeki değişimle de gündemin tam ortasına oturmaya başarıyor.
Şimdi herkesin dilinde olmasının sebebi ise an itibariyle O Ses Türkiye yılbaşı bölümü çekimlerinde olan ve yüzünde hiç estetik olmadığını iddia eden Ebru Gündeş'in son konserinden kalan inciler...
Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde hayranları tarafından epey yakın kadrajla videoya alınan Ebru Gündeş, yine ve yeniden kaybolan mimikleri ve kendisine hiç benzemeyişiyle gündem oldu...
1. Kendisinden başka herkese benzetilen Ebru Gündeş'in son halini görenleri şaşkına çevirdi! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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