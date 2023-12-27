Enis Arıkan’ın O Ses Türkiye Yılbaşı'ndaki "Uyuyan Adamdan Nefret" Performansı Şov Dünyasında Çığır Açtı
Enis Arıkan’ın O Ses Türkiye Yılbaşı'ndaki "Uyuyan Adamdan Nefret" Performansı Şov Dünyasında Çığır Açtı
Ünlü komedyen Enis Arıkan'ın O Ses Türkiye Yılbaşı özel programındaki 'Uyuyan adamdan nefret' performansı, şov dünyasında yeni bir dönem başlattı. Arıkan'ın şovu izleyiciler tarafından çok beğenildi.
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Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya paylaşımları ve dobra tavırları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Hem komik, hem dobra hem de dedikoduyu seviyor... Samimi tavırlarıyla kalpleri feth eden Arıkan'ı sevmemek elde bile değil.
Bilmiyoruz hatırlar mısınız ama Enis Arıkan'ın bir de ortalığı yakıp kavuran şovları var.
Mesela geçtiğimiz yıllardaki muhteşem Every Way That I Can performansı!
Ünlü oyuncu bu sefer de O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında harikalar yarattı.
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Seda Sayan'ın ikonik cümlesi "uyuyan adamdan nefret" ve "Ah Geceler" şarkısının mixi ile dans eden Arıkan, şov dünyasında adeta çığır açtı.
İşte o efsane dans şovu!
Enis Arıkan'ın performansı yorum yağmuruna tutuldu!
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