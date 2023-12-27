Ariana Grande ve Elfe Benzetilen Sevgilisi Artık İlişkilerini Saklamıyor: İlk Kez El Ele Gecelerde Görüldüler
Ariana Grande ve Elfe Benzetilen Sevgilisi Artık İlişkilerini Saklamıyor: İlk Kez El Ele Gecelerde Görüldüler
Ariana Grande şarkılarıyla ve aşk hayatıyla magazinin çok konuşulan isimlerinden biri. Şarkıcı yeni sevgilisi oyuncu Ethan Slater ile ilk defa görüntülendi. Detaylar içeriğimizde👇
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Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande geçtiğimiz senelerde şarkılarıyla dünya müzik listelerine girmeyi başarmış bir isim.
"Thank u, next" ve "7 rings" gibi şarkılarla güzel başarılara imza atmış genç şarkıcı çıkardığı albümlerle bu sektörde sağlam adımlarla ilerlemeye devam diyor.
Güzel yıldız sesi ve yaptığı düetlerle çokça bilinen ve konuşulan bir isim haline gelmiş fakat aşk hayatıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.
2021 yılında Dalton Gomez ile evliliğini duyuran isim, daha önce Pete Davidson ve Big Sean gibi birçok ünlüyle anılmıştı.
Çiftin 2023 yılının başlarında boşanmasının ardından, Ariana Grande'nin oyuncu Ethan Slater ile yeni bir ilişkiye adım attığı ortaya çıktı.
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Çok geçmeden Ethan Slater da eşinden boşandı ve ikili ilişki iddialarını resmen doğrulamış oldu.
Ariana ve Ethan eski eşlerine saygısından dolayı her şeyi gizli yaşadıklarını belirtmişti geçtiğimiz aylarda.
Fakat çiçeği burnunda genç çiftimiz dün gece New York'da objektiflere yansıdı.
Ariana Grande'nin gözünün altındaki morluk ilgi odaklarından biri oldu. 2019 yılında estetik işlemlere son verdiğini açıklayan ünlü yıldızın başka bir işlem daha yaptırmış olabileceği kuşku uyandırdı.
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