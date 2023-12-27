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Hande Erçel'in Yeni Saçlarından Melike Şahin'in Nazar Pozuna 27 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hande Erçel'in Yeni Saçlarından Melike Şahin'in Nazar Pozuna 27 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
27.12.2023 - 18:08

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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Hadise katıldığı etkinlikte göz kamaştırdı.

Hadise katıldığı etkinlikte göz kamaştırdı.

Demet Akalın erken yılbaşı kutlamasında.

Demet Akalın erken yılbaşı kutlamasında.

Kerimcan Durmaz'dan habersiz poz.

Kerimcan Durmaz'dan habersiz poz.

Alizade ve Sefo bir araya geldi.

Alizade ve Sefo bir araya geldi.

Semicenk'ten canlı performans.

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Hande Erçel yeni saçlarıyla poz verdi.

Hande Erçel yeni saçlarıyla poz verdi.

Danla Bilic'ten uçak pozu.

Danla Bilic'ten uçak pozu.

Reynmen film galasında.

Reynmen film galasında.

Melike Şahin'den 'nazar' fotoğrafı.

Melike Şahin'den 'nazar' fotoğrafı.

Cemal Can, İstanbul gezisinde.

Cemal Can, İstanbul gezisinde.
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Mauro Icardi ve eşi Nara Wanda, Noel kutlamasında.

Mauro Icardi ve eşi Nara Wanda, Noel kutlamasında.

Başak Dizer Tatlıtuğ, katıldığı bir davette Gökhan Özoğuz ve Umut Eker ile bir araya geldi.

Başak Dizer Tatlıtuğ, katıldığı bir davette Gökhan Özoğuz ve Umut Eker ile bir araya geldi.
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