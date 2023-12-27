Hande Erçel'in Yeni Saçlarından Melike Şahin'in Nazar Pozuna 27 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'in Yeni Saçlarından Melike Şahin'in Nazar Pozuna 27 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hadise katıldığı etkinlikte göz kamaştırdı.
Demet Akalın erken yılbaşı kutlamasında.
Kerimcan Durmaz'dan habersiz poz.
Alizade ve Sefo bir araya geldi.
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Hande Erçel yeni saçlarıyla poz verdi.
Danla Bilic'ten uçak pozu.
Reynmen film galasında.
Melike Şahin'den 'nazar' fotoğrafı.
Cemal Can, İstanbul gezisinde.
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Mauro Icardi ve eşi Nara Wanda, Noel kutlamasında.
Başak Dizer Tatlıtuğ, katıldığı bir davette Gökhan Özoğuz ve Umut Eker ile bir araya geldi.
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