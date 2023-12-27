Otel Yönetiminden Tarkan'a Büyük Jest: Yarım Saat Daha Sahnede Kalsın Diye 200 Bin Euro Eklediler!
Otel Yönetiminden Tarkan'a Büyük Jest: Yarım Saat Daha Sahnede Kalsın Diye 200 Bin Euro Eklediler!
Megastar Tarkan'ın çok konuşulan sahne ücretlerine bir yenisi eklendi. Pop yıldızının Kıbrıs'ta vereceği yılbaşı konserinin ücreti çok konuşuldu. Detaylar içeriğimizde👇
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1992'den beri "Kıl Oldum Abi" gibi hit şarkılarla yıldızı parlamış olan megastar Tarkan'ı çoğumuz tanıyoruz.
Kısa sürede ülkenin Türkiye'nin gündeminde yer etmiş ve günümüzde varlığını sürdürmeyi başarmış pop şarkıcı, başarısını yıllardır kanıtlamaya devam ediyor.
9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı için verdiği konserle dünyanın en kalabalık konserlerinden birine imza atmıştı ünlü şarkıcı hatırlarsanız.
51 yaşındaki popçu sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dillere düşüyor ve magazin haberlerine konu oluyor.
Çoğunlukla aldığı sahne ücretlerinin miktarıyla konuşulan Tarkan, yılbaşı gecesinin yaklaşmasıyla ilgi odaklarından biri olmuştu.
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Aldığı teklif ile ünlüler arasında zirveye yerleşen pop yıldızı "Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim" açıklamasında bulunmuştu.
25 milyon TL ile Kıbrıs'ta sahne alacak megastar, sahne alacağı otel ile 23.45'e kadar sahnede kalacak şekilde anlaşmıştı.
Tarkan'ı 00:15'e kadar sahnede kalması için ikna etmeye çalışan otel yönetimi, Tarkan yarım saat fazladan kalsın diye kaşesine 200 bin euro daha ekledi.
Teklifi kabul eden Tarkan, gece yarısından sonra 15 dakika daha sahnede kalmayı kabul ederek yılbaşı gecesi ücreti için 1 milyon euro'ya onay verdi.
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