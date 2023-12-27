Takipçisinin Yorumuna Cevap Veren Seren Serengil, Cevabıyla Beyinleri Yaktı!

Genellikle karşımıza magazin sunucusu olarak çıkan Seren Serengil, yaptığı açıklamalarla, ünlülerle olan tartışmalarıyla ve inişli çıkışlı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım yapan Seren Serengil, bir takipçisinin yorumuna imalı bir cevap verince ortalığı karıştırdı.

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