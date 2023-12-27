Takipçisinin Yorumuna Cevap Veren Seren Serengil, Cevabıyla Beyinleri Yaktı!
Takipçisinin Yorumuna Cevap Veren Seren Serengil, Cevabıyla Beyinleri Yaktı!
Genellikle karşımıza magazin sunucusu olarak çıkan Seren Serengil, yaptığı açıklamalarla, ünlülerle olan tartışmalarıyla ve inişli çıkışlı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım yapan Seren Serengil, bir takipçisinin yorumuna imalı bir cevap verince ortalığı karıştırdı.
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Seren Serengil, açıklamalarıyla, estetikleriyle, ünlülerle olan takışmalarıyla ve özel hayatıyla magazin gündemini epey bir meşgul ediyor biliyorsunuz ki.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil’in büyük aşkı Mustafa Rahman Tohma ile dört yılı aşkındır devam eden inişli çıkışlı bir ilişkisi var.
Sivri dili ile bildiğimiz Serengil, genellike karşımıza magazin programı sunucusu olarak çıkıyordu ama kısa bir süre önce bu işi bıraktı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seren Serengil, takipçileri tarafından kendisine yapılan yorumları cevaplamayı ihmal etmiyor. Bunun örneklerini daha önce defalarca gördük.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım yapan Seren Serengil, adeti bozmadı ve takipçisinin yorumuna cevap vererek beyinleri yaktı.
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Seren Serengil, yoruma öyle bir cevap verdi ki ciddi mi yoksa dalga mı geçiyor anlayamadık.
İşte o yorum ve Seren Serengil'in ima kokan cevabı 👇
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