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HPV Aşısı Videosuyla Gündem Olan ve Türlü İddialarla Karşılaşan Ecem Taşer Gelen Yorumlara İsyan Etti!

HPV Aşısı Videosuyla Gündem Olan ve Türlü İddialarla Karşılaşan Ecem Taşer Gelen Yorumlara İsyan Etti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
27.12.2023 - 18:29

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HPV aşısıyla çektiği videoyla gündem olan Ecem Taşer isimli fenomen, aşıdan önce eşi olmadan gittiği Fas tatili ortaya çıkınca hakkında türlü iddialar ortaya atılmıştı. Eşi ve kendisine gelen olumsuz yorumlara dayanamayan Ecem Taşer sonunda isyan etti.

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Ecem Taşer isimli sosyal medya fenomeni, önemini vurgulamak için çektiği HPV aşısı videosuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ecem Taşer isimli sosyal medya fenomeni, önemini vurgulamak için çektiği HPV aşısı videosuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Eşiyle birlikte HPV aşısı yaptırdığı anları paylaşan ve aşının önemine değinen Taşer, hiç beklemediği yorumlarla karşılaştı.

Eşiyle birlikte HPV aşısı yaptırdığı anları paylaşan ve aşının önemine değinen Taşer, hiç beklemediği yorumlarla karşılaştı.

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Geçtiğimiz haftalarda Fas tatiline giden Taşer, eşi olmadan gittiği tatilin ardından HPV aşısı olduğu anları paylaşınca bir anda "Eşini aldattı, o yüzden aşı oldu" minvalinde yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda Fas tatiline giden Taşer, eşi olmadan gittiği tatilin ardından HPV aşısı olduğu anları paylaşınca bir anda "Eşini aldattı, o yüzden aşı oldu" minvalinde yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Ve bu yorumlara isyan etti.

Tatil videosunda kendisini davet eden kişinin mesajlarını da paylaşan Ecem Taşer, sosyal medyada gündem oldu.

Tatil videosunda kendisini davet eden kişinin mesajlarını da paylaşan Ecem Taşer, sosyal medyada gündem oldu.

Hala olumsuz yorum almaya devam eden Taşer, Fas tatiline 1,5 yıl önce gittiğini, HPV aşısını ise 10 gün önce olduğunu belirten isyan dolu bir açıklamada daha bulundu.

Hala olumsuz yorum almaya devam eden Taşer, Fas tatiline 1,5 yıl önce gittiğini, HPV aşısını ise 10 gün önce olduğunu belirten isyan dolu bir açıklamada daha bulundu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

Ayrıca kendisi, adresinin ifşa edildiğini de söyledi

Ayrıca kendisi, adresinin ifşa edildiğini de söyledi

Valla ne diyelim bilemedik.

Valla ne diyelim bilemedik.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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game host

Yine etkileşim kasmış, yapıyor bu sporu onedioya da reklam vermiş heralde

Sezgin

ooo beyni calisan biri cok sukur interesting...