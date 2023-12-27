HPV Aşısı Videosuyla Gündem Olan ve Türlü İddialarla Karşılaşan Ecem Taşer Gelen Yorumlara İsyan Etti!

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Ecem Taşer isimli sosyal medya fenomeni, önemini vurgulamak için çektiği HPV aşısı videosuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Eşiyle birlikte HPV aşısı yaptırdığı anları paylaşan ve aşının önemine değinen Taşer, hiç beklemediği yorumlarla karşılaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Fas tatiline giden Taşer, eşi olmadan gittiği tatilin ardından HPV aşısı olduğu anları paylaşınca bir anda "Eşini aldattı, o yüzden aşı oldu" minvalinde yorumlarla karşı karşıya kaldı.
Tatil videosunda kendisini davet eden kişinin mesajlarını da paylaşan Ecem Taşer, sosyal medyada gündem oldu.
Hala olumsuz yorum almaya devam eden Taşer, Fas tatiline 1,5 yıl önce gittiğini, HPV aşısını ise 10 gün önce olduğunu belirten isyan dolu bir açıklamada daha bulundu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Ayrıca kendisi, adresinin ifşa edildiğini de söyledi
Valla ne diyelim bilemedik.
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Yine etkileşim kasmış, yapıyor bu sporu onedioya da reklam vermiş heralde
ooo beyni calisan biri cok sukur interesting...