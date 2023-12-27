Hadise'nin Paylaşımında Şükrü Özyıldız Yerine Dua Lipa'yı Etiketlemesi Kahkaha Attırdı!

Geçtiğimiz haftalarda Onedio'da ünlüler hangi yabancı ünlülere benziyor içeriğinden yola çıkarak açıklama yapan Şükrü Özyıldız kendisini Dua Lipa'ya benzetilmesini esprili bir şekilde anlatmıştı. Hadise, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı fotoğrafta Dua Lipa'yı etiketleyince herkese kahkaha attırdı!