Hadise'nin Paylaşımında Şükrü Özyıldız Yerine Dua Lipa'yı Etiketlemesi Kahkaha Attırdı!
Hadise'nin Paylaşımında Şükrü Özyıldız Yerine Dua Lipa'yı Etiketlemesi Kahkaha Attırdı!
Geçtiğimiz haftalarda Onedio'da ünlüler hangi yabancı ünlülere benziyor içeriğinden yola çıkarak açıklama yapan Şükrü Özyıldız kendisini Dua Lipa'ya benzetilmesini esprili bir şekilde anlatmıştı. Hadise, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı fotoğrafta Dua Lipa'yı etiketleyince herkese kahkaha attırdı!
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Yakışıklı sevilen oyuncu Şükrü Özyıldız her geçen gün daha da ilgimizi çekiyor. Daha çok projede kendisini görmek istiyor ve onu daha çok izlemek istiyoruz.
En son Demet Özdemir ile birlikte "Aşk Taktikleri" filminde yer alan ve boy gösteren Şükrü Özyıldız filmin ikincisinde de tabii ki yer aldı. Hatta üçüncüsünün geleceği de konuşuluyor.
Fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya ile bir ilişkiye başlayan Şükrü Özyıldız bu ilişki de oldukça mutlu görünüyor.
Güzel fenomen sık sık paylaşım yaparken, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı anmadan geçmiyor.
Geçtiğimiz haftalarda Yasemin Şefik’in YouTube'da sunduğu yeni talk show'u Uyduruk Sonlar’a katılarak samimi açıklamarda bulunmuştu. Bunlardan biri de Dua Lipa'ya olan benzerliği...
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Onedio'nun içeriğinden yola çıkarak, ünlülerin yabancı ünlülere benzerliğinin yapıldığı içerikte kendisini de Dua Lipa'ya benzetildiği yazılınca bunu esprili bir şekilde anlatmıştı.
Bu konuşmanın üzerine sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın Dua Lipa'ya benzediğini söyleyen ve onları ortak noktada Dua Lipa'nın birleştirdiğine inanan Şükrü Özyıldız izleyicileri bayağı bir güldürmüştü.
Hadise katıldığı bir davetten birçok fotoğraf paylaştı. Ama içlerinde bir tanesi vardı ki...
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın da bulunduğu bu fotoğrafı şu etiketle paylaştı;
😂 Şükrü Özyıldız yerine Dua Lipa'yı etiketlemesi takipçilerini güldürdü. Bu kadar Dua Lipa'ya benzeyemezsin Şükrü Özyıldız!!!!
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Şükrü Özyıldız artık bizim için Dua Lipa olmuştu...
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