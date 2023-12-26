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Çağatay Ulusoy'un Eski Sevgilisi Duygu Sarışın'dan Beklenen Hamle Geldi!

Çağatay Ulusoy'un Eski Sevgilisi Duygu Sarışın'dan Beklenen Hamle Geldi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.12.2023 - 15:27

Oyuncu Çağatay Ulusoy geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı tekrar takip etmesiyle gündeme düşmüştü. 'Barıştılar mı?' diye düşünürken, Duygu Sarışından'da hamle gecikmedi.

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Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy biliyorsunuz ki dizi Gaddar ile televizyon ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy biliyorsunuz ki dizi Gaddar ile televizyon ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni yılın ilk cuma akşamında sevenleri ile buluşacak olan dizinin rakipleri de oldukça iddialı.

Yeni yılın ilk cuma akşamında sevenleri ile buluşacak olan dizinin rakipleri de oldukça iddialı.

Özel hayatını gizleyen ve kameralardan köşe bucak kaçan Çağatay Ulusoy'un gelgitli bir aşk hayatı söz konusu.

Özel hayatını gizleyen ve kameralardan köşe bucak kaçan Çağatay Ulusoy'un gelgitli bir aşk hayatı söz konusu.

Geçtiğimiz aylarda Duygu Sarışın'la olan 7 yıllık ilişkisi sonlandıran Çağatay Ulusoy'un özel hayatı her ne kadar gizli olsa da kimsenin gözünden bir şey kaçmıyor.

Geçtiğimiz aylarda Duygu Sarışın'la olan 7 yıllık ilişkisi sonlandıran Çağatay Ulusoy'un özel hayatı her ne kadar gizli olsa da kimsenin gözünden bir şey kaçmıyor.

İkili bu ayrılık sonrasında hiçbir açıklama yapmamış ve soruları yanıtsız bırakmıştı.

İkili bu ayrılık sonrasında hiçbir açıklama yapmamış ve soruları yanıtsız bırakmıştı.
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Bütün bunların üzerine geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy hiç beklenmedik bir hamle yaptı.

Bütün bunların üzerine geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy hiç beklenmedik bir hamle yaptı.

Eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı tekrar takip etti. Fakat Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'u takibe almamıştı.

Eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı tekrar takip etti. Fakat Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'u takibe almamıştı.

Burada bahsetmiştik;👇

Duygu Sarışın'dan beklenen hamle geldi!

Duygu Sarışın'dan beklenen hamle geldi!

Duygu Sarışın'da Çağatay Ulusoy'u geri takip ederek, eski aşıklar tekrar takipleşmiş oldu.

Duygu Sarışın'da Çağatay Ulusoy'u geri takip ederek, eski aşıklar tekrar takipleşmiş oldu.

Hemen barıştığını düşündüğümüz çiftin bu gelgitli ilişkisi daha nereye kadar böyle gider bilemiyoruz.

Hemen barıştığını düşündüğümüz çiftin bu gelgitli ilişkisi daha nereye kadar böyle gider bilemiyoruz.
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pikasevde

onedio çöpçatanlığa da başlamış bulunmakta hadi hayırlı uğurlu olsun vatana millete