Tarkan'a Rakip Oldu! Mahsun Kırmızıgül'ün Yılbaşı Konser Ücreti Dudak Uçuklattı!
Tarkan'a Rakip Oldu! Mahsun Kırmızıgül'ün Yılbaşı Konser Ücreti Dudak Uçuklattı!
Yılbaşı yaklaşırken belki de en çok konuştuğumuz şeylerden biri ünlülerin yılbaşı konser ücretleri... Biliyorsunuz ki yılbaşı sahne ücretlerinde bayrağı Tarkan elinde tutuyor. Hürriyet Yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı ücreti belli oldu. Mahsun Kırmızıgül bu yılbaşında aldığı ücretle Tarkan'a rakip oldu.
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Sevilen şarkıcı, oyuncu ve aynı zamanda yapımcı Mahsun Kırmızıgül, bir nesli şarkılarıyla büyüttü.
Bildiğiniz üzere müzik piyasasında ilk olarak Prestij Müzik'le yükselen Mahsun Kırmızıgül 2023 yılında da o yılları ve Prestij Müziği anlattığı bir filmin yönetmenliğini yaptı. Bu filmde oğlu Mahmut Kırmızıgül'e de yer verdi.
Unutamadığımız şarkılarıyla bizi hem geçmişe hem de en güzel hissettiğimiz yıllara götüren Mahsun Kırmızıgül sahnelere hızlı bir dönüş yaptı.
1,5 yıl önce sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül çıktığı her yerde yoğun ilgiyle karşılanıyor. Dinleyicilerin salonu doldurduğu konser de oldukça keyifli geçiyor.
İzleyenlerin vazgeçemediği Mahsun Kırmızıgül sahnesi birçok duyguyu aynı anda şarkılarıyla yansıtabiliyor. Bazı şarkıları ağlatırken, bazıları güldürüyor bazıları ise eğlendiriyor.
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Her mekanın peşinde koştuğu Mahsun Kırmızıgül bu yıl Kıbrıs'ta sahne alacak.
Hürriyet Yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Savoy Hotel’in yılbaşında sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül'ün aldığı ücret 12 milyon TL!
Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda ünlülerin yılbaşında alacakları ücretler hepimizi dumura uğratmıştı.
Özellikle Tarkan'ın 28 milyon TL'lik sahnesi çok konuşulmuştu. Mahsun Kırmızıgül'ün 12 milyon TL'lik sahnesi de "Tarkan'a rakip mi oluyor?" sorusunu akıllara getirdi!
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı ücreti normal mi yoksa abartı mı?
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