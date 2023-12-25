Tarkan'a Rakip Oldu! Mahsun Kırmızıgül'ün Yılbaşı Konser Ücreti Dudak Uçuklattı!

Yılbaşı yaklaşırken belki de en çok konuştuğumuz şeylerden biri ünlülerin yılbaşı konser ücretleri... Biliyorsunuz ki yılbaşı sahne ücretlerinde bayrağı Tarkan elinde tutuyor. Hürriyet Yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı ücreti belli oldu. Mahsun Kırmızıgül bu yılbaşında aldığı ücretle Tarkan'a rakip oldu.