Elektriğe geçmek tek başına bütün sorunları çözmeyecek. Eğer kullandığımız elektrik ağırlıklı olarak kömür ve doğal gazdan üretiliyorsa, emisyonların bir bölümü yalnızca başka bir noktaya taşınmış olacak. Bu yüzden güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların yaygınlaşması, enerji verimliliği ve doğru planlanan altyapı yatırımları birlikte ilerlemeli. Hidroelektrik ve jeotermal gibi kaynakların çevresel etkileri projeye göre değişirken, nükleer enerji de atık yönetimi ve güvenlik gibi başlıklarla ayrı bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kısacası geleceğin meselesi yalnızca elektriğe geçmek değil, o elektriği temiz, güvenilir ve herkes için erişilebilir hale getirmek olacak.