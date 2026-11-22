1. FC Nürnberg heyeti 21-24 Kasım tarihleri arasında Bursa ve İstanbul'da ağırlanıyor. Yönetim Kurulu Sözcüsü ve Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Niels Rossow, Pazarlama Direktörü Dr. Jörg Burkhardt, Ortaklıklar Başkanı Marcus Röler, Pazarlama Müdürü Lea Winter ve Sportif Direktör Michael Bischof'un da bulunduğu ekip, Uludağ İçecek'in Bursa'daki merkez ofisini ve Yenice ile Çaybaşı üretim tesislerini gezerek şirketin üretim kapasitesini, operasyonel yapısını ve uluslararası faaliyetlerini yakından görecek.

Konuklar Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile bir araya gelecek ve görüşmede iki kulüp arasında geliştirilebilecek iş birliği olasılıklarını konuşacak. Ardından heyet, Bursaspor yönetimi ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ile birlikte Bursaspor-Sivasspor maçını tribünden takip edecek. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki karşılaşma 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Timsah Arena'da (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu) başlayacak ve TRT Spor ile beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İki günlük Bursa programında konuklar kentin kültürel ve gastronomik değerlerini de tanıyacak. Heyet sonrasında İstanbul'a geçecek ve 24 Kasım'da Türkiye'den ayrılacak.