1. FC Nürnberg Heyeti Bursa'da Bursaspor Maçını Tribünden İzleyecek
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Almanya'nın dokuz kez şampiyon olmuş kulübü 1. FC Nürnberg'in yönetim heyeti 21-24 Kasım tarihlerinde Türkiye'de bulunuyor. Konukların Bursa'da yapacağı görüşmeler ve izleyecekleri maç, iki ülkenin köklü kulüplerini aynı tribünde buluşturacak. Heyeti ağırlayan isim, kulübün ağustos ayında sponsorluk anlaşması imzaladığı Uludağ İçecek.
Konuklar maçı Timsah Arena'da izleyecek.
Nürnberg'in başında Klose var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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