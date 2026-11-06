Antalyaspor-Bursaspor Maçında Toral Bayramov Kendi Kalesine Jeneriklik Bir Gol Attı

Bursaspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ilginç bir golü ağlarında gördü. Iheanacho'nun golüyle 26. dakikada öne geçen misafir takım, 45+6'da savunma arkasına düşen topa Topal Bayramov'un yaptığı müdahale ile topu kendi ağlarında gördü.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gol birçok hesap tarafından da paylaşıldı.