Antalyaspor-Bursaspor Maçında Toral Bayramov Kendi Kalesine Jeneriklik Bir Gol Attı
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Bursaspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ilginç bir golü ağlarında gördü. Iheanacho'nun golüyle 26. dakikada öne geçen misafir takım, 45+6'da savunma arkasına düşen topa Topal Bayramov'un yaptığı müdahale ile topu kendi ağlarında gördü.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gol birçok hesap tarafından da paylaşıldı.
Gol sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.
Kaleci çaresiz kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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