article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Antalyaspor-Bursaspor Maçında Toral Bayramov Kendi Kalesine Jeneriklik Bir Gol Attı

Antalyaspor-Bursaspor Maçında Toral Bayramov Kendi Kalesine Jeneriklik Bir Gol Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 21:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bursaspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ilginç bir golü ağlarında gördü. Iheanacho'nun golüyle 26. dakikada öne geçen misafir takım, 45+6'da savunma arkasına düşen topa Topal Bayramov'un yaptığı müdahale ile topu kendi ağlarında gördü. 

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gol birçok hesap tarafından da paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gol sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Kaleci çaresiz kaldı.

Kaleci çaresiz kaldı.

Topal Bayramov'un adeta takım arkadaşı kaleci Kerem'i avladığı pozisyonda Kerem son bir hamle yapsa da başarılı olamadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın