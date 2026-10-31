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Fenerbahçe'nin Gündemindeki Iheanacho İçin Bursaspor Başkanı Enes Çelik Konuştu

Fenerbahçe'nin Gündemindeki Iheanacho İçin Bursaspor Başkanı Enes Çelik Konuştu

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 16:33
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Fenerbahçe'nin ara transferde TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un golcüsü Kelechi Iheanacho'ya yöneldiği öne sürüldü. Bursaspor'un 30 yaşındaki Nijeryalı golcüsü bu sezon ligin en etkili hücum silahı oldu. Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise transferle ilgili soruya taraftarın tepkisinden teklif konusuna uzanan bir yanıt verdi.

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Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek için dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertli yönetim, ara transferde kadrosundaki bir yabancı oyuncuyla yollarını ayırmayı ve Iheanacho için resmi girişimlere başlamayı planlıyor. Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe bu nedenle rotasını TFF 1. Lig'e çevirdi.

Iheanacho 12 maçta 16 gol attı.

Iheanacho 12 maçta 16 gol attı.

Sezon başında Celtic ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Bursaspor'a imza atan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, TFF 1. Lig'de çıktığı 12 karşılaşmada 16 gol atıp 3 asist yaptı. Iheanacho kısa sürede ligin en etkili hücum silahı haline geldi. Yeşil-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli santrforun performansı Süper Lig devlerinin de ilgisini çekiyor.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik konuştu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik konuştu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili soruya rasyonel bir yaklaşımla yanıt verdi. Çelik, anket yapılsa taraftarın yüzde 99 oranında satılmasın diyeceğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

'Iheanacho hiç pozisyon yokken gol atan bir adam. Takımda kalmasını en çok ben isterim. Ama burada çok absürt rakamlar da olabilir. Olursa da bunu yönetim olarak değerlendiririz. Neticede biz kulüp için doğru olanı yapmak için yola çıktık. Verdiği kararlarda ayağı yere basan, rasyonel kararlar almaya çalıştık. O noktada doğru teklif yani doğrunun çok ötesinde bir teklif diyeyim… Bizden kolay ayrılabilecek bir futbolcu değil. Bu arada kendisi de kulübe çok para kazandırmak istiyor. İyi bir karakter gerçekten. Rakam vermek doğru olmaz ama herkesi tatmin edecek bir rakam olursa, 'Bu rakama da verilir' denilecek bir rakam olacağından emin olabilirsiniz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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