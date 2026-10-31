Fenerbahçe'nin Gündemindeki Iheanacho İçin Bursaspor Başkanı Enes Çelik Konuştu
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Fenerbahçe'nin ara transferde TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un golcüsü Kelechi Iheanacho'ya yöneldiği öne sürüldü. Bursaspor'un 30 yaşındaki Nijeryalı golcüsü bu sezon ligin en etkili hücum silahı oldu. Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise transferle ilgili soruya taraftarın tepkisinden teklif konusuna uzanan bir yanıt verdi.
Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Iheanacho 12 maçta 16 gol attı.
Bursaspor Başkanı Enes Çelik konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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