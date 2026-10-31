Fenerbahçe'nin Gündemindeki Iheanacho İçin Bursaspor Başkanı Enes Çelik Konuştu

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili soruya rasyonel bir yaklaşımla yanıt verdi. Çelik, anket yapılsa taraftarın yüzde 99 oranında satılmasın diyeceğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

'Iheanacho hiç pozisyon yokken gol atan bir adam. Takımda kalmasını en çok ben isterim. Ama burada çok absürt rakamlar da olabilir. Olursa da bunu yönetim olarak değerlendiririz. Neticede biz kulüp için doğru olanı yapmak için yola çıktık. Verdiği kararlarda ayağı yere basan, rasyonel kararlar almaya çalıştık. O noktada doğru teklif yani doğrunun çok ötesinde bir teklif diyeyim… Bizden kolay ayrılabilecek bir futbolcu değil. Bu arada kendisi de kulübe çok para kazandırmak istiyor. İyi bir karakter gerçekten. Rakam vermek doğru olmaz ama herkesi tatmin edecek bir rakam olursa, 'Bu rakama da verilir' denilecek bir rakam olacağından emin olabilirsiniz.'