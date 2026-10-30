Napoli Direktörü Manna'dan Lukaku'nun Fenerbahçe'ye Satışı Hakkında Şans İtirafı
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Colpi da Maestro adlı podcast programında Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye satış sürecini değerlendirdi. Manna'ya göre satış süreci Napoli'nin beklediği gibi ilerlemedi ve zorlu piyasada alıcı bulunması şansla açıklandı. Lukaku'nun Napoli'den ayrılışı Ağustos ayının ortasında 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında gerçekleşti.
“Satış süreci beklediğimiz gibi ilerlemedi.”
“İşler hiçbir zaman beklediğiniz gibi gitmiyor.”
Dünya Kupası öncesi gerilim yaşanmıştı.
Transfer 6 milyon euro ve bonuslarla tamamlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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