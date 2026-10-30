Napoli Direktörü Manna'dan Lukaku'nun Fenerbahçe'ye Satışı Hakkında Şans İtirafı

Napoli ile Lukaku arasındaki ilişkiler, 2026 Dünya Kupası öncesinde ciddi biçimde gerilmişti. Sakatlığının tedavisi için Belçika'dan dönmeyi reddeden deneyimli forvetle kulüp arasındaki anlaşmazlık, ilişkileri kopma noktasına getirmişti. Taraflar yaşananlarla ilgili birbirinden oldukça farklı açıklamalar yapmış, ancak sonunda sorunlarını çözmeyi başarmıştı. Manna, o dönemdeki anlaşmazlığı şu ifadelerle değerlendirdi:

'Durum karmaşıktı çünkü futbolcular biraz bencil olabiliyor. Aslında bu hepimiz için geçerli. Lukaku, Dünya Kupası'nı düşünüyor ve turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyordu. Biz ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak gibi çok önemli bir hedefin peşindeydik. Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor.'