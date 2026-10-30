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Napoli Direktörü Manna'dan Lukaku'nun Fenerbahçe'ye Satışı Hakkında Şans İtirafı

Napoli Direktörü Manna'dan Lukaku'nun Fenerbahçe'ye Satışı Hakkında Şans İtirafı

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 20:40
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Colpi da Maestro adlı podcast programında Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye satış sürecini değerlendirdi. Manna'ya göre satış süreci Napoli'nin beklediği gibi ilerlemedi ve zorlu piyasada alıcı bulunması şansla açıklandı. Lukaku'nun Napoli'den ayrılışı Ağustos ayının ortasında 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında gerçekleşti.

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“Satış süreci beklediğimiz gibi ilerlemedi.”

“Satış süreci beklediğimiz gibi ilerlemedi.”

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Colpi da Maestro adlı podcast programına konuk oldu ve Lukaku'nun satışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Satış süreci beklediğimiz gibi ilerlemedi. Ancak zorlu bir transfer piyasasında onu satın almaya hazır birini bulduğumuz için şanslıydık. Yine de kendisine başarılar diliyorum. Bizimle Serie A şampiyonluğu yaşadı ve bunun bizim için anlamı çok büyük.'

“İşler hiçbir zaman beklediğiniz gibi gitmiyor.”

“İşler hiçbir zaman beklediğiniz gibi gitmiyor.”

Manna, oyuncunun Napoli'ye geliş sürecine ve sonrasında kulübün karşılaştığı tabloya da değinerek şu ifadeleri kullandı:

'Lukaku'yu transfer ettiğimizde Chelsea ile oldukça karmaşık bir anlaşma yapmış ve kendisiyle üç yıllık sözleşme imzalamıştık. Ancak işler hiçbir zaman beklediğiniz gibi gitmiyor. Bir yandan yüksek maaşıyla ilgilenmek zorundaydık, diğer yandan onun yerine transfer ettiğimiz Rasmus Hojlund için de büyük bir yatırım yapmıştık.'

Dünya Kupası öncesi gerilim yaşanmıştı.

Dünya Kupası öncesi gerilim yaşanmıştı.

Napoli ile Lukaku arasındaki ilişkiler, 2026 Dünya Kupası öncesinde ciddi biçimde gerilmişti. Sakatlığının tedavisi için Belçika'dan dönmeyi reddeden deneyimli forvetle kulüp arasındaki anlaşmazlık, ilişkileri kopma noktasına getirmişti. Taraflar yaşananlarla ilgili birbirinden oldukça farklı açıklamalar yapmış, ancak sonunda sorunlarını çözmeyi başarmıştı. Manna, o dönemdeki anlaşmazlığı şu ifadelerle değerlendirdi:

'Durum karmaşıktı çünkü futbolcular biraz bencil olabiliyor. Aslında bu hepimiz için geçerli. Lukaku, Dünya Kupası'nı düşünüyor ve turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyordu. Biz ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak gibi çok önemli bir hedefin peşindeydik. Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor.'

Transfer 6 milyon euro ve bonuslarla tamamlandı.

Transfer 6 milyon euro ve bonuslarla tamamlandı.

Yaz transfer dönemine girilirken 33 yaşındaki futbolcunun Napoli'deki kariyerinin sona erdiği belliydi. Hem bonservis bedelini ödemeye hazır bir kulüp bulmak hem de oyuncunun sözleşme şartlarını karşılamak kolay olmadı. Ağustos ayının ortasında 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldı ve Lukaku Fenerbahçe'ye transfer oldu. Belçikalı golcü, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 13 resmi maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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