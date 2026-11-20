İstanbul'da 200 geçiş hakkı sunan aylık öğrenci abonmanı şu anda 653 TL'den satılıyor. Aslan'ın duyurusu, bu abonmana sahip öğrencilerin her binişini 1 TL'ye indirmeyi hedefliyor. Plan, belediyenin 2027 bütçesine ilişkin anlatımının bir parçası olarak paylaşıldı.