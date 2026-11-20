İBB'nin 2027 Bütçesinden Öğrenciye Müjde: Her Biniş 1 TL Olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 2027 bütçesi kapsamında öğrencilere yönelik toplu ulaşım planını sosyal medya hesabından duyurdu. Plan, abonmanı bulunan öğrencilerin her biniş için ödediği ücreti kapsıyor. İstanbul'da şu an 200 geçiş hakkı sunan aylık öğrenci abonmanı satışta ve tam Mavi Kart abonmanıyla arasındaki fiyat farkı oldukça büyük.
Aslan, 2027 bütçesini sosyal medyadan anlattı.
Öğrenci abonmanı şu an 653 TL.
Tam Mavi Kart abonmanı 3 bin 628 TL.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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