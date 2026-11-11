KYK Yurtlarında Yeni Dönem: Başkasının Özel Görüntüsünü İzinsiz Paylaşan Öğrenci Yurttan Çıkarılacak

Resmi Gazete'nin 10 Kasım 2026 tarihli ve 33426 sayılı sayısında yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği değişikliği, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenleme, Bakanlık yurtlarına kayıtlı öğrencileri kapsıyor; disiplin hükümleri ise misafir olarak kalanlar için de geçerli.

Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasına cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra mahremiyet ihlalleri eklendi. Kişilerin özel hayatına ait görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak da artık aynı yaptırımla karşılık buluyor. Yani yurt arkadaşının odada çekilmiş görüntüsünü izinsiz bir gruba atmak, ağır disiplin sonucu doğurabilecek.