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KYK Yurtlarında Yeni Dönem: Başkasının Özel Görüntüsünü İzinsiz Paylaşan Öğrenci Yurttan Çıkarılacak

KYK Yurtlarında Yeni Dönem: Başkasının Özel Görüntüsünü İzinsiz Paylaşan Öğrenci Yurttan Çıkarılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 10:20
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlardaki disiplin ve güvenlik kurallarını yeniden düzenledi. 10 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, kişilerin özel hayatına ait görüntü, ses ya da verileri hukuka aykırı biçimde kaydeden, paylaşan, yayan veya dijital ortamda erişime açan öğrenci yurttan çıkarılabilecek. Yurda giriş yapmayan ve kendisine ulaşılamayan öğrencinin durumu ise veliye ya da irtibat kişisine bildirilecek.

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Başkasının özel görüntü, ses ya da verisini hukuka aykırı kaydedip paylaşan öğrenci artık yurttan çıkarılabilecek.

Başkasının özel görüntü, ses ya da verisini hukuka aykırı kaydedip paylaşan öğrenci artık yurttan çıkarılabilecek.

Resmi Gazete'nin 10 Kasım 2026 tarihli ve 33426 sayılı sayısında yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği değişikliği, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenleme, Bakanlık yurtlarına kayıtlı öğrencileri kapsıyor; disiplin hükümleri ise misafir olarak kalanlar için de geçerli.

Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasına cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra mahremiyet ihlalleri eklendi. Kişilerin özel hayatına ait görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak da artık aynı yaptırımla karşılık buluyor. Yani yurt arkadaşının odada çekilmiş görüntüsünü izinsiz bir gruba atmak, ağır disiplin sonucu doğurabilecek.

Dijital ortamda sahte beyan vermek, başkasının hesabını kullanmak ve sistemi aksatmak da ağır disiplin suçu sayıldı.

Dijital ortamda sahte beyan vermek, başkasının hesabını kullanmak ve sistemi aksatmak da ağır disiplin suçu sayıldı.

Bakanlığın bilişim sistemi, mobil uygulaması ya da diğer dijital platformlarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, bir başkasının kullanıcı hesabını kullanmak ve sistemin işleyişini bozmak da yurttan çıkarma kapsamına alınan fiiller arasında sayıldı.

Daha hafif yaptırımlar da var. Yasaklı yayınları dijital ortamda yaymak, elektronik duyuru ve bildirimleri kasten silmek, değiştirmek ya da başkalarının erişimini engellemek ve disiplin sürecindeki elektronik çağrıları yok saymak disiplin hükümlerine eklendi. Düzenleme sosyal medya kullanımını genel olarak yasaklamıyor; hedefte başkasının mahremiyetini ihlal eden paylaşımlar var.

Hayvan beslemeye ilişkin hüküm de değişti. Daha önce doğrudan hayvan beslemek kınama gerektiren bir fiilken, artık başkalarını rahatsız edecek şekilde hayvan beslemek ve bu konudaki uyarıları dikkate almamak yaptırım kapsamında.

Giriş saatleri dışında yurda dönmeyen ve ulaşılamayan öğrencinin bilgisi veliye ya da irtibat kişisine iletilecek.

Giriş saatleri dışında yurda dönmeyen ve ulaşılamayan öğrencinin bilgisi veliye ya da irtibat kişisine iletilecek.

Yönetmeliğin 18. maddesine eklenen hükme göre, öğrenci Bakanlığın belirlediği giriş saatleri dışında yurtta bulunmuyorsa ve izinli olduğu günler de dahil makul sürede kendisine ulaşılamıyorsa, bilgi Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden iletilecek. Reşit olmayan öğrencilerde bildirim veliye, reşit öğrencilerde ise öğrencinin kendi bildirdiği irtibat kişisine gidecek.

Bu, geç giren her yetişkin öğrencinin ailesine otomatik mesaj gideceği anlamına gelmiyor. Önce yurt yönetimi öğrenciye ulaşmaya çalışacak; bildirim, güvenlik amacıyla ve ancak ulaşılamaması halinde yapılacak.

Kayıt dondurma kuralları da değişti. Normal eğitim süresi içinde kaydını dondurduğu dönemler yurtta barınma süresine sayılacak. Yurtta kalırken kaydını dondurup dönen öğrenciye yerleştirmede öncelik tanınacak, ancak bu durum aynı yurdun ya da aynı odanın garantisi anlamına gelmiyor.

Disiplin cezalarına itiraz için fiziki tebligatta 10, elektronik tebligatta 5 gün süre tanındı.

Disiplin cezalarına itiraz için fiziki tebligatta 10, elektronik tebligatta 5 gün süre tanındı.

Disiplin cezasına itiraz süresi, tebligatın türüne göre değişiyor. Fiziki tebliğde 10 gün, elektronik tebliğde 5 gün içinde itiraz edilebilecek. Elektronik tebligat ise öğrencinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. Tebligat imza karşılığı ya da Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılabilecek.

Savunma hakkı korunuyor. Öğrenci savunmasını yazılı ya da elektronik ortamda verebilecek; bildirimden itibaren 5 gün içinde savunma vermeyen kişi bu haktan vazgeçmiş sayılacak. Savunmayı disiplin kurulu başkanı veya üyesi alacak.

Uyarma, kınama ve yurttan çıkarma cezaları Bakanlığın bilişim sisteminde kayıt altına alınacak. Reşit olmayan öğrencinin cezası velisine bildirilecek, yurttan çıkarma kararı ise öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye ya da öğretim kurumuna iletilecek. Sistemde arıza yaşanırsa süreç kâğıt üzerinden yürütülebilecek.

Değişiklik, 10 Kasım 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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