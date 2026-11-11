KYK Yurtlarında Yeni Dönem: Başkasının Özel Görüntüsünü İzinsiz Paylaşan Öğrenci Yurttan Çıkarılacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlardaki disiplin ve güvenlik kurallarını yeniden düzenledi. 10 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, kişilerin özel hayatına ait görüntü, ses ya da verileri hukuka aykırı biçimde kaydeden, paylaşan, yayan veya dijital ortamda erişime açan öğrenci yurttan çıkarılabilecek. Yurda giriş yapmayan ve kendisine ulaşılamayan öğrencinin durumu ise veliye ya da irtibat kişisine bildirilecek.
Başkasının özel görüntü, ses ya da verisini hukuka aykırı kaydedip paylaşan öğrenci artık yurttan çıkarılabilecek.
Dijital ortamda sahte beyan vermek, başkasının hesabını kullanmak ve sistemi aksatmak da ağır disiplin suçu sayıldı.
Giriş saatleri dışında yurda dönmeyen ve ulaşılamayan öğrencinin bilgisi veliye ya da irtibat kişisine iletilecek.
Disiplin cezalarına itiraz için fiziki tebligatta 10, elektronik tebligatta 5 gün süre tanındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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