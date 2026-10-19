Bakanlıktan KYK Borcu Uyarısı: Borç ve İcra İddiasıyla Para İsteyenlere İtibar Etmeyin
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK borcu bahanesiyle vatandaşlardan para isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün adı kullanılarak yapılan taleplere itibar edilmemesi gerekiyor. Bakanlık, borç sorgulama ve ödeme işlemleri için yalnızca belirli kanalları işaret etti.
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Borç iddiasıyla para isteniyor.
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Borç e-Devlet'ten sorgulanabiliyor.
Ödeme yalnızca resmî kanallardan yapılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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