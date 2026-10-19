Bakanlıktan KYK Borcu Uyarısı: Borç ve İcra İddiasıyla Para İsteyenlere İtibar Etmeyin

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK borcu bahanesiyle vatandaşlardan para isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün adı kullanılarak yapılan taleplere itibar edilmemesi gerekiyor. Bakanlık, borç sorgulama ve ödeme işlemleri için yalnızca belirli kanalları işaret etti.