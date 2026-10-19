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Bakanlıktan KYK Borcu Uyarısı: Borç ve İcra İddiasıyla Para İsteyenlere İtibar Etmeyin

Bakanlıktan KYK Borcu Uyarısı: Borç ve İcra İddiasıyla Para İsteyenlere İtibar Etmeyin

e-devlet
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 21:05
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK borcu bahanesiyle vatandaşlardan para isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün adı kullanılarak yapılan taleplere itibar edilmemesi gerekiyor. Bakanlık, borç sorgulama ve ödeme işlemleri için yalnızca belirli kanalları işaret etti.

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Borç iddiasıyla para isteniyor.

Borç iddiasıyla para isteniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğunu öne sürerek vatandaşlardan para isteyen kişilere karşı uyardı. Bakanlık açıklamasında, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün adı kullanılarak yapılan bu tür taleplere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Borç e-Devlet'ten sorgulanabiliyor.

Borç e-Devlet'ten sorgulanabiliyor.

Vatandaşlardan öğrenim kredisi borçlarını e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri istendi. Bakanlık, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için borç durumunun resmî sistemlerden sorgulanması gerektiğini hatırlattı.

Ödeme yalnızca resmî kanallardan yapılıyor.

Ödeme yalnızca resmî kanallardan yapılıyor.

Açıklamada ödemelerin yalnızca Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmî ödeme kanalları aracılığıyla yapılması gerektiği kaydedildi. Ödeme işlemlerinde yetkili kurumların kanalları dışına çıkılmaması da vurgulandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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