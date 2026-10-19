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Tera Yatırım Teknoloji Holding'e Kayyum Atandı: Şirketin Yönetimini TMSF Devraldı

Tera Yatırım Teknoloji Holding'e Kayyum Atandı: Şirketin Yönetimini TMSF Devraldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 20:00
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Tera Yatırım Teknoloji Holding, şirkete kayyum atandığını KAP'ta duyurdu. Atama, İstanbul'daki bir sulh ceza hâkimliğinin geçen hafta verdiği karara dayanıyor. Şirketin yönetimi ve temsili ise artık yeni bir kurulun elinde.

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TMSF kayyum olarak atandı.

TMSF kayyum olarak atandı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Atama, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 14 Ekim 2026 tarihli ve 2026/10332 D. İş sayılı kararına dayanıyor.

Yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yeni yönetim kurulu belirlendi.

Fon Kurulu şirketin yeni yönetim kurulunu belirledi. Yönetim kurulu başkanlığına Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine ise Cüneyt Ardağ getirildi.

Kurulun diğer üyeleri Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi oldu. Şirketin yönetimi ve temsili bu kurula geçerken şirket, gelişmeleri KAP üzerinden duyuracağını bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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