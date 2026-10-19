Tera Yatırım Teknoloji Holding'e Kayyum Atandı: Şirketin Yönetimini TMSF Devraldı
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Tera Yatırım Teknoloji Holding, şirkete kayyum atandığını KAP'ta duyurdu. Atama, İstanbul'daki bir sulh ceza hâkimliğinin geçen hafta verdiği karara dayanıyor. Şirketin yönetimi ve temsili ise artık yeni bir kurulun elinde.
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TMSF kayyum olarak atandı.
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Yeni yönetim kurulu belirlendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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