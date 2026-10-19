Tera Yatırım Teknoloji Holding'e Kayyum Atandı: Şirketin Yönetimini TMSF Devraldı

Fon Kurulu şirketin yeni yönetim kurulunu belirledi. Yönetim kurulu başkanlığına Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine ise Cüneyt Ardağ getirildi.

Kurulun diğer üyeleri Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi oldu. Şirketin yönetimi ve temsili bu kurula geçerken şirket, gelişmeleri KAP üzerinden duyuracağını bildirdi.