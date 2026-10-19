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Volkswagen'de Sıfır Zam Planı: 660 Bin Çalışanın Maaşı 2030'a Kadar Dondurulabilir

Volkswagen'de Sıfır Zam Planı: 660 Bin Çalışanın Maaşı 2030'a Kadar Dondurulabilir

Almanya Volkswagen
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 17:36
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Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Volkswagen yönetiminin dünya genelindeki yaklaşık 660 bin çalışanın maaşlarına 2030'a kadar zam yapmamayı planladığını duyurdu. Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyi'nin işçilere gönderdiği mesaja göre yeni direktif ekim ayının başından itibaren yürürlükte. IG Metall, uygulamanın çalışanların satın alma gücünde en az yüzde 10 kayba yol açabileceğini belirterek plana karşı çıkacağını açıkladı.

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Volkswagen'de zam yapılmayacağı öne sürülüyor.

Volkswagen'de zam yapılmayacağı öne sürülüyor.

IG Metall'in açıklamasına göre Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyi'nin işçilere gönderdiği mesajda, şirket yönetiminin insan kaynakları yöneticilerine mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerini koruma ve tüm maaş artışlarını askıya alma talimatı verdiği belirtildi. Sendika, ekim ayının başından itibaren yürürlükte olduğu söylenen bu direktif nedeniyle çalışanların 2030'a kadar uygulanacak sıfır zam politikası kapsamında en az yüzde 10'luk satın alma gücü kaybıyla karşılaşabileceğini bildirdi. VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla kişiyi istihdam ediyor, Almanya'daki çalışan sayısı yaklaşık 275 bin ve bunlardan 130 bini doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunuyor.

Sendika plana karşı direnecek.

Sendika plana karşı direnecek.

Volkswagen yönetiminin adımına karşı sert direniş göstereceğini duyuran IG Metall, otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal sorunların ücret kesintileriyle çözülemeyeceğini, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde çok düşük bir paya sahip olduğunu aktardı. Sendika, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 5'lik maaş artışı talep ediyor. Volkswagen yönetimi resmî olarak taleplerini henüz sunmadı, sendika yetkilileri sıfır zam planını gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin göstergesi olarak yorumladı. Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen grupta yeni toplu iş sözleşmesi müzakereleri kasım ayı sonunda başlayacak ve görüşmeler Audi, MAN ve Porsche gibi iştirakleri de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörü sözleşmelerini etkileyecek.

Volkswagen 50 bin istihdamı daha azaltmak istiyor.

Volkswagen 50 bin istihdamı daha azaltmak istiyor.

Yaklaşık bir ay önce mevcut toplu iş sözleşmelerini fesheden Volkswagen yönetimi, grup genelindeki mevcut azaltma planlarına ek olarak gelecek yıllarda dünya çapında 50 bin istihdamı daha azaltmayı hedefliyor. Eylül başında denetim kurulunun onayladığı plan, daha önce kararlaştırılan 50 bin kesintiyle birlikte toplam iş kaybını 100 bine çıkarıyor. Bu programların ayrıntıları işçi temsilcileriyle müzakere edilmeye devam ederken şirketin Emden, Hannover ve Zwickau'daki fabrikalarıyla Audi'nin Neckarsulm tesisinin 2031-2034 yıllarından sonraki durumu belirsizliğini koruyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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