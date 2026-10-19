Volkswagen'de Sıfır Zam Planı: 660 Bin Çalışanın Maaşı 2030'a Kadar Dondurulabilir
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Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Volkswagen yönetiminin dünya genelindeki yaklaşık 660 bin çalışanın maaşlarına 2030'a kadar zam yapmamayı planladığını duyurdu. Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyi'nin işçilere gönderdiği mesaja göre yeni direktif ekim ayının başından itibaren yürürlükte. IG Metall, uygulamanın çalışanların satın alma gücünde en az yüzde 10 kayba yol açabileceğini belirterek plana karşı çıkacağını açıkladı.
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Volkswagen'de zam yapılmayacağı öne sürülüyor.
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Sendika plana karşı direnecek.
Volkswagen 50 bin istihdamı daha azaltmak istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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