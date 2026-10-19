Volkswagen'de Sıfır Zam Planı: 660 Bin Çalışanın Maaşı 2030'a Kadar Dondurulabilir

Volkswagen yönetiminin adımına karşı sert direniş göstereceğini duyuran IG Metall, otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal sorunların ücret kesintileriyle çözülemeyeceğini, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde çok düşük bir paya sahip olduğunu aktardı. Sendika, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 5'lik maaş artışı talep ediyor. Volkswagen yönetimi resmî olarak taleplerini henüz sunmadı, sendika yetkilileri sıfır zam planını gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin göstergesi olarak yorumladı. Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen grupta yeni toplu iş sözleşmesi müzakereleri kasım ayı sonunda başlayacak ve görüşmeler Audi, MAN ve Porsche gibi iştirakleri de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörü sözleşmelerini etkileyecek.