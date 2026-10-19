İspanya 700 Bin İnşaat Çalışanı Arıyor: Yıllık Brüt 1 Milyon Liranın Üzerinde Maaş Sunuluyor
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İspanya'da inşaat sektörü, yaşlanan işgücü ve gençlerin mesleğe ilgisinin azalması nedeniyle ciddi bir personel açığıyla karşı karşıya. Ulusal İnşaat Konfederasyonu'na (CNC) dayandırılan tahminlere göre sektörün önümüzdeki yıllarda yaklaşık 700 bin yeni çalışana ihtiyacı var; giriş seviyesindeki işçilere bile yıllık brüt 20 bin euro ve üzeri ödeniyor. Peki bu kapı Türk vatandaşlarına ne kadar açık?
Kaynak: El Español, Diario de León
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İspanya inşaatında yaklaşık 700 bin çalışan açığı var ve bu açık, gençlerin mesleğe uzak durmasıyla her yıl biraz daha büyüyor.
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Giriş seviyesi işçiye yıllık 20-23 bin euro, deneyimli duvarcıya ise 28 bin euronun üzerinde brüt ücret ödeniyor.
Türk vatandaşlarına otomatik çalışma hakkı tanınmıyor: işveren başvurusu, onay ve vize süreci şart.
Düzenleme sürecindeki göçmenler için meslek eğitimi başlıyor; yabancılar sektör çalışanlarının yüzde 26,7'sini oluşturuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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