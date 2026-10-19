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İspanya 700 Bin İnşaat Çalışanı Arıyor: Yıllık Brüt 1 Milyon Liranın Üzerinde Maaş Sunuluyor

İspanya 700 Bin İnşaat Çalışanı Arıyor: Yıllık Brüt 1 Milyon Liranın Üzerinde Maaş Sunuluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 10:02
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İspanya'da inşaat sektörü, yaşlanan işgücü ve gençlerin mesleğe ilgisinin azalması nedeniyle ciddi bir personel açığıyla karşı karşıya. Ulusal İnşaat Konfederasyonu'na (CNC) dayandırılan tahminlere göre sektörün önümüzdeki yıllarda yaklaşık 700 bin yeni çalışana ihtiyacı var; giriş seviyesindeki işçilere bile yıllık brüt 20 bin euro ve üzeri ödeniyor. Peki bu kapı Türk vatandaşlarına ne kadar açık?

Kaynak: El Español, Diario de León

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İspanya inşaatında yaklaşık 700 bin çalışan açığı var ve bu açık, gençlerin mesleğe uzak durmasıyla her yıl biraz daha büyüyor.

İspanya inşaatında yaklaşık 700 bin çalışan açığı var ve bu açık, gençlerin mesleğe uzak durmasıyla her yıl biraz daha büyüyor.

Konut ihtiyacının artması, sektörde çalışanların yaşlanması ve projelerin hızlanması şirketleri yeni personel arayışına itti. CNC'ye dayandırılan tahmine göre emeklilikler ve artan proje talebi nedeniyle yaklaşık 700 bin yeni çalışana ihtiyaç var. Ancak bu rakam bugün masada duran 700 bin boş kadro anlamına gelmiyor; sektörün önümüzdeki yıllarda kapatması gereken ihtiyacı ifade ediyor.

Sorunun kökeni 2008 krizine uzanıyor. Kriz sonrası inşaatın aktif nüfustaki payı yarıdan fazla düştü, yeni kuşak mesleğe dönmedi. Çalışanların yaklaşık onda biri 30 yaşın altında, neredeyse dörtte biri ise 55 yaşın üzerinde. BBVA Research'e göre duvarcıların yaklaşık yüzde 68'i 45 yaşın üstünde. Bir usta, durumu 'Kuşak yenilenmesi yok. Öğrenmek isteyen gençlere ihtiyacım var ama bulamıyorsun' sözleriyle anlattı. Duvarcılık, elektrik ve tesisatçılık gibi mesleklerde deneyim ve teknik beceri eksikliği işe alımları zorlaştırıyor.

Giriş seviyesi işçiye yıllık 20-23 bin euro, deneyimli duvarcıya ise 28 bin euronun üzerinde brüt ücret ödeniyor.

Giriş seviyesi işçiye yıllık 20-23 bin euro, deneyimli duvarcıya ise 28 bin euronun üzerinde brüt ücret ödeniyor.

Sektörde öne çıkan yıllık brüt maaş aralıkları şöyle: Giriş seviyesi işçiler için 20 bin ile 23 bin euro, yani yaklaşık 1 milyon 114 bin ile 1 milyon 281 bin TL. Deneyimli ve vasıflı duvarcılarda rakam 28 bin euronun üzerine çıkıyor, bu da yaklaşık 1 milyon 559 bin TL ve üzeri demek. Uzman ve sorumluluk sahibi personelde ise yıllık 30 bin euronun, yani yaklaşık 1 milyon 671 bin TL'nin üzerine çıkılabiliyor.

Burada bir uyarı şart: Bunlar yıllık brüt tutarlar. Çalışanın eline geçen net maaş gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintileri, mesleki kategori ve iş sözleşmesine göre değişiyor; rakamlar tüm işverenler için sabit ücretleri de yansıtmıyor. Ücretlerin yukarı yönlü baskı altında olduğu da dikkat çekiyor: 2026'nın başında inşaatta işgücü maliyetleri, Avrupa fonlarıyla yürütülen enerji rehabilitasyonu projelerinin talebi artırmasıyla yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Türk vatandaşlarına otomatik çalışma hakkı tanınmıyor: işveren başvurusu, onay ve vize süreci şart.

Türk vatandaşlarına otomatik çalışma hakkı tanınmıyor: işveren başvurusu, onay ve vize süreci şart.

Sektördeki personel ihtiyacı, Türk vatandaşlarına otomatik bir çalışma hakkı sağlamıyor. Avrupa Birliği dışından gelen çalışanların İspanya'da yasal olarak çalışabilmesi için çalışma ve oturum izni süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Genel prosedürde önce işveren çalışma izni başvurusunda bulunuyor, başvuru onaylandıktan sonra çalışan vize işlemlerini yapıyor.

Bazı mesleklerde süreç kolaylaşabiliyor. İspanya'da kamu istihdam kurumu, üç ayda bir güncellenen 'Zor Doldurulan Meslekler Kataloğu'nu yayımlıyor; katalog, işverenlerin eleman bulmakta zorlandığı meslekleri ve bölgeleri belirliyor. Bir mesleğin ilgili dönem ve bölge için listede yer alması, yabancı çalışan istihdamına yönelik izin sürecini hızlandırabiliyor. Listede olmayan meslekler için de mevzuattaki diğer koşullar çerçevesinde başvuru yapılabiliyor. Bu yüzden Türkiye'den gitmek isteyenlerin önce kendi mesleklerine uygun ilanları ve işverenin yabancı çalışan şartlarını incelemesi gerekiyor.

Düzenleme sürecindeki göçmenler için meslek eğitimi başlıyor; yabancılar sektör çalışanlarının yüzde 26,7'sini oluşturuyor.

Düzenleme sürecindeki göçmenler için meslek eğitimi başlıyor; yabancılar sektör çalışanlarının yüzde 26,7'sini oluşturuyor.

Yabancı işçiler zaten sektörün önemli bir parçası: Fundación Laboral de la Construcción verilerine göre inşaat çalışanlarının yüzde 26,7'si yabancı. Nisan ayında hükümetin onayladığı olağanüstü düzenleme süreciyle yarım milyondan fazla göçmenin oturum hakkı alması bekleniyor. Sektörün eğitim vakfı da bu süreçteki yabancılar için duvarcı, alçıpan montajcısı, sıvacı, zemin ve seramik döşemeci, boyacı ve iş makinesi operatörü gibi mesleklerde program hazırlıyor.

Program danışmanlık, yeterlilik kazandırma ve şirketlerle iş eşleştirme olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Eğitimler yüz yüze ve 30 ila 60 saat arasında; iş sağlığı ve güvenliği eğitimi zorunlu. Duvarcılık, kalıpçılık, elektrik tesisatı, kaynakçılık ve metal montajı gibi alanlarda deneyimi olanların ve İspanyolca bilenlerin şansının daha yüksek olması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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