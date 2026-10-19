İspanya 700 Bin İnşaat Çalışanı Arıyor: Yıllık Brüt 1 Milyon Liranın Üzerinde Maaş Sunuluyor

Konut ihtiyacının artması, sektörde çalışanların yaşlanması ve projelerin hızlanması şirketleri yeni personel arayışına itti. CNC'ye dayandırılan tahmine göre emeklilikler ve artan proje talebi nedeniyle yaklaşık 700 bin yeni çalışana ihtiyaç var. Ancak bu rakam bugün masada duran 700 bin boş kadro anlamına gelmiyor; sektörün önümüzdeki yıllarda kapatması gereken ihtiyacı ifade ediyor.

Sorunun kökeni 2008 krizine uzanıyor. Kriz sonrası inşaatın aktif nüfustaki payı yarıdan fazla düştü, yeni kuşak mesleğe dönmedi. Çalışanların yaklaşık onda biri 30 yaşın altında, neredeyse dörtte biri ise 55 yaşın üzerinde. BBVA Research'e göre duvarcıların yaklaşık yüzde 68'i 45 yaşın üstünde. Bir usta, durumu 'Kuşak yenilenmesi yok. Öğrenmek isteyen gençlere ihtiyacım var ama bulamıyorsun' sözleriyle anlattı. Duvarcılık, elektrik ve tesisatçılık gibi mesleklerde deneyim ve teknik beceri eksikliği işe alımları zorlaştırıyor.