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Sevilla'ya Ceza Sahası Dışından Harika Bir Gol Atan Arda Güler'e Dünyanın Dört Bir Yanından Övgü Yağdı

Sevilla'ya Ceza Sahası Dışından Harika Bir Gol Atan Arda Güler'e Dünyanın Dört Bir Yanından Övgü Yağdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 09:07
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Real Madrid'in La Liga'da Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta Arda Güler, 30. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı golle takımını öne geçirdi. Milli futbolcunun golü yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında sosyal medyada büyük ilgi gördü. Real Madrid'in resmi hesabı ve Fabrizio Romano gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda taraftar Arda'yı tweetlerine taşıdı.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.

LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından bir şut çıkaran Arda Güler, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 21 yaşındaki milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon ilk 9 haftada 2. golüne imza attı. Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 36. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mbappe, 63. dakikadaki penaltı golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçtaki 2. golünü attı.

Sevilla, 80. dakikada Manuel Bueno'nun golüyle farkı ikiye indirse de Real Madrid, 82. dakikada Yan Diomande'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi.

Bu sonuçla, Real Madrid, 21 puanla 3. sırada yer alırken Sevilla is 14 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Namağlup Barcelona ise 27 puanla zirvede yer alıyor.

Santiago Bernabéu'da ilk 11'de başlayan Arda Güler, Yan Diomande'nin pasında topu ceza sahası dışında sol ayağına alıp sert bir vuruşla kaleciyi avladı.

Santiago Bernabéu'da ilk 11'de başlayan Arda Güler, Yan Diomande'nin pasında topu ceza sahası dışında sol ayağına alıp sert bir vuruşla kaleciyi avladı.

21 yaşındaki yıldız maçta 78 dakika sahada kaldı. Real Madrid, Arda'nın golünün yanı sıra Kylian Mbappé'nin iki golü ve Yan Diomande'nin golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Arda, Roma maçında yaptığı 2 asistin ardından Sevilla karşısındaki golüyle son iki maçta 3 gol-asistlik katkı verdi. Genç yıldızın performansı, maçın ardından atılan tweetlerle gündem oldu. 

İşte Arda Güler'in golünün ardından en çok etkileşim alan 10 paylaşım:

Arda Güler. Tweet bu.

Arda Güler. Tweet bu.
twitter.com

🚨🇪🇸 ARDA GÜLER REAL MADRID'İ ÖNE GEÇİRDİ! NE HARİKA BİR GOL! 🤯 Real Madrid 1-0 Sevilla.

🚨🇪🇸 ARDA GÜLER REAL MADRID'İ ÖNE GEÇİRDİ! NE HARİKA BİR GOL! 🤯 Real Madrid 1-0 Sevilla.
twitter.com

🤍 Arda Güler'den Instagram paylaşımı: "Birlikte bir fotoğraf bulamadım, asist için teşekkürler Yanzi. Ve NE GOL!"

🤍 Arda Güler'den Instagram paylaşımı: "Birlikte bir fotoğraf bulamadım, asist için teşekkürler Yanzi. Ve NE GOL!"
twitter.com
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⚪️✨ Arda Güler son iki maçta üç gol/asistlik katkı verdi. Roma'ya karşı iki asist ve bu gece bir golazo. 🇹🇷

⚪️✨ Arda Güler son iki maçta üç gol/asistlik katkı verdi. Roma'ya karşı iki asist ve bu gece bir golazo. 🇹🇷
twitter.com

🎥 Tüylerim diken diken!!! Bernabéu'dan Arda'ya gürül gürül bir alkış! 👏🏻👏🏻👏🏻

🎥 Tüylerim diken diken!!! Bernabéu'dan Arda'ya gürül gürül bir alkış! 👏🏻👏🏻👏🏻
twitter.com

ARDA GÜLER!!!!! NE OLUYOR YAHU!!! 🇹🇷🤯

ARDA GÜLER!!!!! NE OLUYOR YAHU!!! 🇹🇷🤯
twitter.com

"Arda Güler ve Endrick ilk 11'de." Real Madrid taraftarları:

"Arda Güler ve Endrick ilk 11'de." Real Madrid taraftarları:
twitter.com

Bir daha birinin Arda Güler'in potansiyeli var dediğini duyarsam... Potansiyel geçmişte kaldı. O artık geldi. Burada. En iyilerden biri.

Bir daha birinin Arda Güler'in potansiyeli var dediğini duyarsam... Potansiyel geçmişte kaldı. O artık geldi. Burada. En iyilerden biri.
twitter.com
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ARDA GÜLER SEN İNANILMAZ BİR FUTBOLCUSUN. MUHTEŞEM. HARİKA. SÜPER.

ARDA GÜLER SEN İNANILMAZ BİR FUTBOLCUSUN. MUHTEŞEM. HARİKA. SÜPER.
twitter.com

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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