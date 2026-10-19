Sevilla'ya Ceza Sahası Dışından Harika Bir Gol Atan Arda Güler'e Dünyanın Dört Bir Yanından Övgü Yağdı
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Real Madrid'in La Liga'da Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta Arda Güler, 30. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı golle takımını öne geçirdi. Milli futbolcunun golü yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında sosyal medyada büyük ilgi gördü. Real Madrid'in resmi hesabı ve Fabrizio Romano gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda taraftar Arda'yı tweetlerine taşıdı.
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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.
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Santiago Bernabéu'da ilk 11'de başlayan Arda Güler, Yan Diomande'nin pasında topu ceza sahası dışında sol ayağına alıp sert bir vuruşla kaleciyi avladı.
Arda Güler. Tweet bu.
🚨🇪🇸 ARDA GÜLER REAL MADRID'İ ÖNE GEÇİRDİ! NE HARİKA BİR GOL! 🤯 Real Madrid 1-0 Sevilla.
🤍 Arda Güler'den Instagram paylaşımı: "Birlikte bir fotoğraf bulamadım, asist için teşekkürler Yanzi. Ve NE GOL!"
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⚪️✨ Arda Güler son iki maçta üç gol/asistlik katkı verdi. Roma'ya karşı iki asist ve bu gece bir golazo. 🇹🇷
🎥 Tüylerim diken diken!!! Bernabéu'dan Arda'ya gürül gürül bir alkış! 👏🏻👏🏻👏🏻
ARDA GÜLER!!!!! NE OLUYOR YAHU!!! 🇹🇷🤯
"Arda Güler ve Endrick ilk 11'de." Real Madrid taraftarları:
Bir daha birinin Arda Güler'in potansiyeli var dediğini duyarsam... Potansiyel geçmişte kaldı. O artık geldi. Burada. En iyilerden biri.
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ARDA GÜLER SEN İNANILMAZ BİR FUTBOLCUSUN. MUHTEŞEM. HARİKA. SÜPER.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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