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"En Rezil Dateniz Neydi?" Sorusuna Gelen Okurken Bile Utandıran 15 Cevap

"En Rezil Dateniz Neydi?" Sorusuna Gelen Okurken Bile Utandıran 15 Cevap

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 09:20
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İlk buluşmada saçma olaylar herkesin başına gelir ama bazı buluşmalar heyecandan çok utançla hatırlanır. X'te bir kullanıcının 'En rezil dateniz neydi? Anlatın da gülelim' sorusu da tam bu yüzden kısa sürede yüzlerce alıntı topladı. Biz de alıntılar arasında en çok etkileşim alan 15 cevabı sizin için derledik. Hazırsanız buyurun!

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Her şey bu masum soruyla başladı. 👇

Her şey bu masum soruyla başladı. 👇

3,5 milyondan fazla görüntülenen tweetin altı kısa sürede birbirinden tuhaf buluşma hikayeleriyle doldu.

1. Hesap kitlemek için pideciye götüren date.

1. Hesap kitlemek için pideciye götüren date.

Listenin açık ara zirvesi bu hikaye oldu: Zorla çorba, en lüks pide, duble ayran ve iki porsiyon kuru pilavın ardından gelen 'Öde bakalım ödeyebiliyorsan' cümlesi.

2. Kebap teklifini kabul ettiği için 'masraflı' ilan edilmek.

2. Kebap teklifini kabul ettiği için 'masraflı' ilan edilmek.

3. 'Karakterini seviyorum' deyip buluşmanın ortasında kaçmak.

3. 'Karakterini seviyorum' deyip buluşmanın ortasında kaçmak.

4. Cihangir'in ortasında ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını göstermek.

4. Cihangir'in ortasında ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını göstermek.
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5. Rambo atletiyle gelip Marmaray'da barfiks çekmek.

5. Rambo atletiyle gelip Marmaray'da barfiks çekmek.

'Kaslarımı kapatmak istemedim' cümlesi tek başına yeterliydi aslında.

6. 'Son bir yemek' bahanesiyle tuvalete gidip engellemek.

6. 'Son bir yemek' bahanesiyle tuvalete gidip engellemek.

7. Hasta date'e 'ağız tadıyla kahvaltı ettirmedin' demek.

7. Hasta date'e 'ağız tadıyla kahvaltı ettirmedin' demek.

8. Buluşmaya friendzone'daki en yakın erkek arkadaşıyla gelmek.

8. Buluşmaya friendzone'daki en yakın erkek arkadaşıyla gelmek.

9. İçeri kızıl saçlı biri girince 'zaafım var, tanışmam lazım' deyip kalkmak.

9. İçeri kızıl saçlı biri girince 'zaafım var, tanışmam lazım' deyip kalkmak.

Bundan daha rezili gerçekten var mı?

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10. Aradaki boy farkı yüzünden bütün buluşmayı oturarak geçirmek.

10. Aradaki boy farkı yüzünden bütün buluşmayı oturarak geçirmek.

11. Date'e başka bir kız için aşk falı baktırmak.

11. Date'e başka bir kız için aşk falı baktırmak.

12. Öpüşme olmayınca kendi kendini arayıp 'acil iş çıktı' demek.

12. Öpüşme olmayınca kendi kendini arayıp 'acil iş çıktı' demek.

13. 'Abla diyeceksin' şakasının dört yıldır sürmesi.

13. 'Abla diyeceksin' şakasının dört yıldır sürmesi.

Date bitti, ablalık kaldı.

14. Şık bir mekan beklerken sosyete pazarında BİM çiğköftesi.

14. Şık bir mekan beklerken sosyete pazarında BİM çiğköftesi.

Üstüne bir de 'kahveleri sen ısmarla' talebi geldi.

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15. Babanın dışarıdan izlediği, annenin markete çağırdığı buluşma.

15. Babanın dışarıdan izlediği, annenin markete çağırdığı buluşma.

Yola çıkmadan önce yarım saat dua okunan bir date'in böyle bitmesi de çok şaşırtıcı değil.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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