"En Rezil Dateniz Neydi?" Sorusuna Gelen Okurken Bile Utandıran 15 Cevap
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İlk buluşmada saçma olaylar herkesin başına gelir ama bazı buluşmalar heyecandan çok utançla hatırlanır. X'te bir kullanıcının 'En rezil dateniz neydi? Anlatın da gülelim' sorusu da tam bu yüzden kısa sürede yüzlerce alıntı topladı. Biz de alıntılar arasında en çok etkileşim alan 15 cevabı sizin için derledik. Hazırsanız buyurun!
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Her şey bu masum soruyla başladı. 👇
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1. Hesap kitlemek için pideciye götüren date.
2. Kebap teklifini kabul ettiği için 'masraflı' ilan edilmek.
3. 'Karakterini seviyorum' deyip buluşmanın ortasında kaçmak.
4. Cihangir'in ortasında ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını göstermek.
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5. Rambo atletiyle gelip Marmaray'da barfiks çekmek.
6. 'Son bir yemek' bahanesiyle tuvalete gidip engellemek.
7. Hasta date'e 'ağız tadıyla kahvaltı ettirmedin' demek.
8. Buluşmaya friendzone'daki en yakın erkek arkadaşıyla gelmek.
9. İçeri kızıl saçlı biri girince 'zaafım var, tanışmam lazım' deyip kalkmak.
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10. Aradaki boy farkı yüzünden bütün buluşmayı oturarak geçirmek.
11. Date'e başka bir kız için aşk falı baktırmak.
12. Öpüşme olmayınca kendi kendini arayıp 'acil iş çıktı' demek.
13. 'Abla diyeceksin' şakasının dört yıldır sürmesi.
14. Şık bir mekan beklerken sosyete pazarında BİM çiğköftesi.
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15. Babanın dışarıdan izlediği, annenin markete çağırdığı buluşma.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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