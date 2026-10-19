"En Rezil Dateniz Neydi?" Sorusuna Gelen Okurken Bile Utandıran 15 Cevap

İlk buluşmada saçma olaylar herkesin başına gelir ama bazı buluşmalar heyecandan çok utançla hatırlanır. X'te bir kullanıcının 'En rezil dateniz neydi? Anlatın da gülelim' sorusu da tam bu yüzden kısa sürede yüzlerce alıntı topladı. Biz de alıntılar arasında en çok etkileşim alan 15 cevabı sizin için derledik. Hazırsanız buyurun!