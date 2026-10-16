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Bitiremeyenlerden Ziynet Sali'nin İkonik Bakışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bitiremeyenlerden Ziynet Sali'nin İkonik Bakışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 18:06
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım Cuma günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

"Premier Lig'deki her takımda en az bir oyuncu böyle görünüyor"

"Premier Lig'deki her takımda en az bir oyuncu böyle görünüyor"
twitter.com

İtibar şuralarda.

İtibar şuralarda.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ultra mega bekleyiş.

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Şöyle bir kelime şakasıyla kapatalım.

Şöyle bir kelime şakasıyla kapatalım.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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