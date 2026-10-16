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"Kendinizle Aranız Nasıl?" Sorusuna Gelen Cesaret Dolu Yanıtlar

"Kendinizle Aranız Nasıl?" Sorusuna Gelen Cesaret Dolu Yanıtlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 13:28
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X'te @kaybedeceknevr hesabından 14 Ekim'de atılan tek cümlelik soru, kullanıcıları kendi iç dünyalarıyla yüzleştirdi: 'bişi dicem kendinizle aranız nasıl'. Soru kısaydı ama gelen yanıtlar hiç de kısa değildi. Kimi kendiyle küs olduğunu, kimi aynada göz göze gelmemeye çalıştığını, kimi de kendine bayıldığını yazdı. Yanıtların yanında alıntılarda da duyguya uygun videolar, memeler ve fotoğraflar paylaşıldı. Cevaplar yalnızca 'iyiyiz' ya da 'kötüyüz' ile sınırlı kalmadı; kendiyle kavgalı olanlardan barışmaya çalışanlara, muhatap olmamak için fazla mesai yapanlardan kendine mesafe koyanlara kadar herkesin hikâyesi farklı çıktı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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