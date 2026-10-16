"Kendinizle Aranız Nasıl?" Sorusuna Gelen Cesaret Dolu Yanıtlar
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X'te @kaybedeceknevr hesabından 14 Ekim'de atılan tek cümlelik soru, kullanıcıları kendi iç dünyalarıyla yüzleştirdi: 'bişi dicem kendinizle aranız nasıl'. Soru kısaydı ama gelen yanıtlar hiç de kısa değildi. Kimi kendiyle küs olduğunu, kimi aynada göz göze gelmemeye çalıştığını, kimi de kendine bayıldığını yazdı. Yanıtların yanında alıntılarda da duyguya uygun videolar, memeler ve fotoğraflar paylaşıldı. Cevaplar yalnızca 'iyiyiz' ya da 'kötüyüz' ile sınırlı kalmadı; kendiyle kavgalı olanlardan barışmaya çalışanlara, muhatap olmamak için fazla mesai yapanlardan kendine mesafe koyanlara kadar herkesin hikâyesi farklı çıktı.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Evrenin çıkış kapısı aranıyor
Diş fırçalarken göz teması yasak
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Baş düşman belli
Görmezden gelme taktiği
Baş başa kalınca mecburiyet doğuyor
Kaçılan şehir değilmiş
Konuşmama seviyesi: ileri
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İç güveysi modu
Fazla sabrın faturası
Kendine mahcubiyet dönemi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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