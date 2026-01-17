Sen Kendinle Ne Kadar Barışıksın?

Kendinle barışık olmak, her şeyi mükemmel yapmak değil; eksiklerini tanıyıp onlarla kavga etmemeyi öğrenmektir. Bu test, iç sesinle ilişkinin ne kadar sağlıklı olduğunu, kendine ne ölçüde anlayış gösterdiğini ve ruhunun hangi noktada durduğunu keşfetmen için hazırlandı. Cevaplarını filtresiz, içinden geldiği gibi ver.

Hadi teste!