Gelecekten Gelen Bir Mesaj Alsan Ne Yazardı?

İnci Döşer
14.01.2026 - 11:28

Bazen gelecek, sessizce bekleyen bir ihtimaldir; bazen de bugünkü hâline seslenen bir tanık. Eğer gelecekteki sen, bugüne kısa bir mesaj gönderebilseydi, bu bir uyarı mı olurdu, bir teselli mi, yoksa net bir talimat mı?

Hadi teste!

1. Geleceği düşündüğünde ilk refleksin ne olur?

2. Hayatında en sık ertelediğin şey hangisi?

3. Bir belirsizlikle karşılaştığında ne yaparsın?

4. Bugünkü kendine en çok hangi konuda yükleniyorsun?

5. Hayatındaki değişimler seni genelde nasıl etkiler?

6. Kendinle ilgili en çok hangi cümleyi kurarsın?

7. Bir şeyleri bırakmak senin için ne kadar zor?

8. Hayatta seni en çok ne yorar?

9. Gelecek senin için daha çok ne ifade ediyor?

10. Bir şey ters gittiğinde ilk neyi sorgularsın?

Sana gelecek mesaj " Cesur ol, erteleme."

Geleceğin gizemli koridorlarından sana ulaşan bir mesaj var ve bu mesajın özü şu: Daha az bekle, daha çok adım at! Hayatın dinamik ritmi içinde, harekete geçmekte geciktiğin her an, senin en büyük potansiyelinin keşfedilmemiş bir hazine gibi gizli kalmasına neden oluyor. Gelecekteki sen, bugünün tereddütlerini ve çekincelerini çok iyi hatırlıyor. O, zamanın ötesinden sana sesleniyor ve şunu fısıldıyor: Risk almak her zaman kaybetmek değildir. Bu, belki de hayatının en önemli dersi olabilir. Çünkü risk almak, aynı zamanda kazanma şansını da beraberinde getirir. Bu mesaj, içinde var olan cesareti hatırlatmak için geliyor. Cesaret, belki de bir süredir unuttuğun veya göz ardı ettiğin bir değer. Ama unutma, cesaret senin içinde var olan bir kıvılcım ve bu kıvılcımı alevlendirmek için gereken tek şey, bir adım atmaktır. Bu mesaj, senin içindeki cesareti uyandırmak ve harekete geçmen için gereken motivasyonu sağlamak için geliyor. Geleceğin, senin adım atmanı bekliyor. Bu adımı atmak, belki de hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Unutma, hayat bir macera ve bu macerada senin en büyük rehberin, cesaretin olacak. Bu nedenle, daha az bekle ve daha çok adım at!

Sana gelecek mesaj " Karar vermekten korkma."

Bir pusula misali, senin mesajın bize yön gösteriyor. Geleceğin derinliklerinden bakan sen, bugünkü kararsızlıklarını adeta bir dost gibi nazikçe uyarıyor. Her seçiminin mükemmel olması gerekmiyor; önemli olan onun senin seçimin olması. Bu mesaj, bir filozof edasıyla netliğin ne denli huzur getirdiğini ve beklemenin aslında bir seçim olduğunu fısıldıyor. İşte bu yüzden, bu mesajı okurken kendini bir magazin dergisini karıştırırken bulabilirsin. Çünkü bu mesaj, içinde barındırdığı derin anlamları ve yaşam derslerini, okuyucuya keyifli ve akıcı bir dille sunuyor.

Sana gelecek mesaj " Kendine daha yumuşak davran."

Geleceğin gizemli derinliklerinden sana ulaşan bir ses var, tam da şu an seni korumak için burada. Bu ses, bugünkü senin omuzlarındaki ağırlığı, yüklediğin yükleri, taşıdığın yorgunlukları biliyor. Ve sana, biraz durmanı, bir nefes almanı, belki de bir adım geriye çekilmeni fısıldıyor. Biliyoruz, duygusal bir varlık olmak bazen zor olabilir. Her şeyi hissetmek, her duyguyu derinliklerinde yaşamak, bazen zayıflık gibi görünebilir. Ancak unutma, duygularını hissetmek, onları kabul etmek ve onlarla başa çıkmak asla zayıflık değil. Tam tersine, bu senin insan olduğunu, duygusal bir varlık olduğunu gösterir. Ve işte tam bu noktada, bu gizemli sesin sana bir mesajı var: Kendine şefkat göstermek, duygularını kabul etmek ve onları anlamak seni daha güçlü kılacak. Kendine karşı anlayışlı olmak, kendi duygularını kabul etmek ve onları anlamak, seni daha güçlü, daha dayanıklı ve daha dirençli bir insan yapacak. Bu yüzden, biraz dur ve kendine şefkat göster. Kendine karşı nazik ol, duygularını kabul et ve onları anlamaya çalış. Unutma, senin en büyük gücün, kendine olan şefkatin ve anlayışındır.

Sana gelecek mesaj " Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin."

Bu mesaj, bir dur işareti gibi, zamanın içinde bir an durup nefes almanı sağlayacak bir mola. Gelecekteki sen, bugünün seni ne kadar yorabileceğini çok iyi biliyor. Kontrol etme ihtiyacın, her şeyi kendi omuzlarına yükleme çabanın ne kadar enerji tükettiğini anlıyor. Ama şunu unutma, her şeyi sırtlanmak zorunda değilsin. Hayır, gerçekten, her şeyi tek başına taşıman gerekmiyor. Bırakmak, kaybetmek anlamına gelmez. Aksine, bırakmak, yeni şeylerin gelmesi için alan açmak anlamına gelir. Bırakmak, hayatının yeni bölümlerine yer açmak demektir. Bu mesaj, tam da bu yüzden burada. Sırtındaki yükü hafifletmek, biraz olsun rahatlamanı sağlamak için burada. Biraz durup etrafına bakmanı, belki de bir süredir göz ardı ettiğin güzellikleri fark etmeni istiyor. Kendine biraz zaman ayırmanı, belki de bir süredir ihmal ettiğin kendinle ilgilenmeni öneriyor. İşte bu mesaj, tam da bu yüzden, tam da bu an için burada.

