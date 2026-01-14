Gelecekten Gelen Bir Mesaj Alsan Ne Yazardı?
Bazen gelecek, sessizce bekleyen bir ihtimaldir; bazen de bugünkü hâline seslenen bir tanık. Eğer gelecekteki sen, bugüne kısa bir mesaj gönderebilseydi, bu bir uyarı mı olurdu, bir teselli mi, yoksa net bir talimat mı?
Hadi teste!
1. Geleceği düşündüğünde ilk refleksin ne olur?
2. Hayatında en sık ertelediğin şey hangisi?
3. Bir belirsizlikle karşılaştığında ne yaparsın?
4. Bugünkü kendine en çok hangi konuda yükleniyorsun?
5. Hayatındaki değişimler seni genelde nasıl etkiler?
6. Kendinle ilgili en çok hangi cümleyi kurarsın?
7. Bir şeyleri bırakmak senin için ne kadar zor?
8. Hayatta seni en çok ne yorar?
9. Gelecek senin için daha çok ne ifade ediyor?
10. Bir şey ters gittiğinde ilk neyi sorgularsın?
Sana gelecek mesaj " Cesur ol, erteleme."
Sana gelecek mesaj " Karar vermekten korkma."
Sana gelecek mesaj " Kendine daha yumuşak davran."
Sana gelecek mesaj " Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin."
