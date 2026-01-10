Hangi Yeşilçam Oyuncusu Senin Ruhunu Yansıtıyor?

Yeşilçam sadece filmlerden ibaret değil; bakışlar, suskunluklar, yarım kalmış cümleler ve çok tanıdık duygular demek. Kimi insanın ruhu bir Türkan Şoray bakışı kadar derin, kiminki bir Kemal Sunal gülüşü kadar samimi. Bu test, içindeki Yeşilçam karakterini ortaya çıkarıyor. Sorulara içgüdülerinle cevap ver, çünkü bu hikayede sen başroldesin.

Hadi teste!