Senin Nasıl Bir Sevgi Dilin Var?
Herkes sevgiyi hisseder ama herkes aynı şekilde sevmez. Kimi kelimelerle büyür, kimi dokunuşla sakinleşir, kimi birlikte geçirilen vakitte kendini evinde hisseder. Peki sen sevgiyi hangi dilden konuşuyorsun?
Hadi teste!
1. Uzun ve yorucu bir günün sonunda seni en çok ne rahatlatır?
2. Partnerinin sana olan sevgisini hissettiğin an hangisi?
3. Tartışma sonrası ne seni daha çabuk yumuşatır?
4. Doğum gününde seni en çok mutlu eden şey nedir?
5. Kendini ilişkide değerli hissettiğin an…
6. Partnerinin sana “Seni seviyorum” deme biçimi nasıl olmalı?
7. Seni en çok kıran durum hangisi?
8. Birlikteyken seni en çok mutlu eden detay?
9. İlişkide beklentin daha çok ne yönde?
10. Zor bir dönemden geçerken ne seni ayakta tutar?
Senin sevgi dilin kelimeler!
Senin sevgi dilin temas!
Senin sevgi dilin zaman!
Senin sevgi dilin küçük jestler!
