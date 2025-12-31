Senin Nasıl Bir Sevgi Dilin Var?

Sen kelimelerle sevilenlerdensin. Güzel bir cümle, içten bir iltifat ya da doğru zamanda söylenmiş bir “yanındayım” senin için paha biçilemez. İlişkilerinde duyulmak, takdir edilmek ve sözlerle güven inşa etmek senin temel ihtiyacın. Sessizlik ya da duyguların ifade edilmemesi seni zamanla uzaklaştırabilir. Senin kalbin konuşarak bağ kurar ve seni anlayan biriyle ilişkilerin çok daha derinleşir.