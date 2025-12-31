onedio
Senin Nasıl Bir Sevgi Dilin Var?

Senin Nasıl Bir Sevgi Dilin Var?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
31.12.2025 - 10:25

Herkes sevgiyi hisseder ama herkes aynı şekilde sevmez. Kimi kelimelerle büyür, kimi dokunuşla sakinleşir, kimi birlikte geçirilen vakitte kendini evinde hisseder. Peki sen sevgiyi hangi dilden konuşuyorsun?

Hadi teste!

1. Uzun ve yorucu bir günün sonunda seni en çok ne rahatlatır?

2. Partnerinin sana olan sevgisini hissettiğin an hangisi?

3. Tartışma sonrası ne seni daha çabuk yumuşatır?

4. Doğum gününde seni en çok mutlu eden şey nedir?

5. Kendini ilişkide değerli hissettiğin an…

6. Partnerinin sana “Seni seviyorum” deme biçimi nasıl olmalı?

7. Seni en çok kıran durum hangisi?

8. Birlikteyken seni en çok mutlu eden detay?

9. İlişkide beklentin daha çok ne yönde?

10. Zor bir dönemden geçerken ne seni ayakta tutar?

Senin sevgi dilin kelimeler!

Sen kelimelerle sevilenlerdensin. Güzel bir cümle, içten bir iltifat ya da doğru zamanda söylenmiş bir “yanındayım” senin için paha biçilemez. İlişkilerinde duyulmak, takdir edilmek ve sözlerle güven inşa etmek senin temel ihtiyacın. Sessizlik ya da duyguların ifade edilmemesi seni zamanla uzaklaştırabilir. Senin kalbin konuşarak bağ kurar ve seni anlayan biriyle ilişkilerin çok daha derinleşir.

Senin sevgi dilin temas!

Senin için sevgi, mesafeleri kısaltan bir şey. Bir sarılma, el ele tutuşmak ya da yan yana olmak kelimelerden daha güçlü. Fiziksel temas senin için güven, aidiyet ve rahatlama demek. İlişkide dokunulmadığını hissettiğinde eksik kalabilirsin. Sen sevgiyi beden diliyle hisseden, yakınlıktan güç alan birisin.

Senin sevgi dilin zaman!

Sen sevildiğini, sana zaman ayrıldığında hissediyorsun. Telefonların sustuğu, sadece birbirinize odaklandığınız anlar senin için çok kıymetli. Aynı ortamda olmak yetmez; gerçekten birlikte olmak istersin. İlişkide ihmal edilmek seni en çok yaralayan şey. Senin sevgin, paylaşılan anılarla büyür.

Senin sevgi dilin küçük jestler!

Senin için sevgi, yapılan şeylerde gizli. Küçük yardımlar, düşünülerek yapılan jestler ve “senin için yaptım” duygusu seni derinden etkiler. Laf değil icraat insanısın. İlişkide çaba görmediğinde sevgiden şüphe edebilirsin. Sen sevildiğini, hayatın biraz daha kolaylaştığında anlarsın.

