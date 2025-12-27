Yaşadığın Hayat Ne Kadar Zor?
Zorluk herkes için aynı görünmez. Kimi geçim derdiyle, kimi duygusal yüklerle, kimi de yalnızlıkla mücadele eder. Bu test, “zor bir hayatım var mı?” sorusundan çok, “ben neyin ağırlığını taşıyorum?” sorusuna odaklanıyor. Cevaplarını hızlıca değil, hissederek ver.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hayatındaki sorumluluklar sana nasıl hissettiriyor?
3. Kendin için bir şey yapmaya ne sıklıkla vakit ayırabiliyorsun?
4. Seni en çok zorlayan şey hangisi?
5. Bir sorun çıktığında ilk tepkin ne oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayatında “keşke” dediğin şeyler ne kadar yer kaplıyor?
7. Kendini ne sıklıkla yalnız hissediyorsun?
8. Geleceği düşündüğünde hangi duygu baskın?
9. Başkalarının senden beklentileri sana nasıl geliyor?
10. Duygularını ifade ederken ne yaşıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşadığın hayat çok zor değil!
Yaşadığın hayat zor ama halledebiliyorsun!
Yaşadığın hayat fazlasıyla zor!
Yaşadığın hayat çok zor ama başa çıkabiliyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın