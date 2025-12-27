Yaşadığın Hayat Ne Kadar Zor?

Senin zorluğun bağırmıyor ama hiç susmuyor. Sürekli bir yorgunluk, bitmeyen bir sorumluluk hissi ve içten içe taşınan bir yük var. Belki herkes seni güçlü görüyor ama bu gücün bedeli oldukça ağır. Kendine alan açmakta zorlanıyor, dinlenmeyi bile erteliyorsun. Bu sonuç, zayıf olduğunu değil; uzun süredir tek başına idare ettiğini gösteriyor.