Yaşadığın Hayat Ne Kadar Zor?

İnci Döşer
27.12.2025 - 12:06

Zorluk herkes için aynı görünmez. Kimi geçim derdiyle, kimi duygusal yüklerle, kimi de yalnızlıkla mücadele eder. Bu test, “zor bir hayatım var mı?” sorusundan çok, “ben neyin ağırlığını taşıyorum?” sorusuna odaklanıyor. Cevaplarını hızlıca değil, hissederek ver.

Hadi teste!

1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?

2. Hayatındaki sorumluluklar sana nasıl hissettiriyor?

3. Kendin için bir şey yapmaya ne sıklıkla vakit ayırabiliyorsun?

4. Seni en çok zorlayan şey hangisi?

5. Bir sorun çıktığında ilk tepkin ne oluyor?

6. Hayatında “keşke” dediğin şeyler ne kadar yer kaplıyor?

7. Kendini ne sıklıkla yalnız hissediyorsun?

8. Geleceği düşündüğünde hangi duygu baskın?

9. Başkalarının senden beklentileri sana nasıl geliyor?

10. Duygularını ifade ederken ne yaşıyorsun?

Yaşadığın hayat çok zor değil!

Senin zorluğun bağırmıyor ama hiç susmuyor. Sürekli bir yorgunluk, bitmeyen bir sorumluluk hissi ve içten içe taşınan bir yük var. Belki herkes seni güçlü görüyor ama bu gücün bedeli oldukça ağır. Kendine alan açmakta zorlanıyor, dinlenmeyi bile erteliyorsun. Bu sonuç, zayıf olduğunu değil; uzun süredir tek başına idare ettiğini gösteriyor.

Yaşadığın hayat zor ama halledebiliyorsun!

Hayat senin için kolay değil; ama kontrol tamamen sende. Zor anlarda dağılsan da toparlanmayı biliyorsun. Bazen yalnız hissediyorsun, bazen de “idare ediyorum” modunda yaşıyorsun. Yük ağır ama taşınabilir. Asıl ihtiyacın, her şeyi tek başına yapmak zorunda olmadığını kendine hatırlatmak.

Yaşadığın hayat fazlasıyla zor!

Karşına çıkan zorluklar seni yormaktan çok dönüştürmüş. Hayat hâlâ pürüzlü ama sen artık nasıl tutunacağını biliyorsun. Duygularını tanıyor, sınırlarını daha net çiziyorsun. Bu, her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez; ama sen artık yolun içinde kaybolmuyorsun.

Yaşadığın hayat çok zor ama başa çıkabiliyorsun!

Zorluklar var ama seni ezmiyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebiliyor, kontrol edemediklerini serbest bırakabiliyorsun. Dinlenmenin, durmanın ve kendinle ilgilenmenin hakkın olduğunu biliyorsun. Bu sonuç, hayatının kolay olduğunu değil; senin hayatla sağlıklı bir ilişki kurduğunu gösteriyor.

