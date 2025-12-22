onedio
Kalbin mi Daha Gürültülü Aklın mı?

İnci Döşer
22.12.2025 - 18:01

Bazı insanlar hissederken düşünür, bazıları düşünürken hisseder. Ama çoğumuz bu ikisinin arasında bir yerde sıkışıp kalırız. Peki sen kararlarını verirken hangisinin sesi daha baskın? Kalbin mi bağırıyor, aklın mı megafonla konuşuyor? Bu test, karar alma biçimini, duygularınla mantığın arasındaki güç dengesini ortaya çıkarıyor.

Hadi teste!

1. Önemli bir karar vermen gerektiğinde ilk tepkin ne olur?

2. Birine kırıldığında ne yaparsın?

3. Aşk senin için daha çok ne ifade ediyor?

4. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?

5. Hayatında bir şey yolunda gitmediğinde ilk suçladığın şey ne olur?

6. Bir fırsat karşına çıktığında nasıl yaklaşırsın?

7. Tartışma sırasında hangisi seni daha çok zorlar?

8. Hayatında pişmanlıkların sebebi daha çok ne?

9. Stres altındayken nasıl karar verirsin?

10. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

Senin kalbin daha gürültülü!

Sen kararlarını büyük ölçüde hislerinle alıyorsun. İç sesin yüksek, duyguların güçlü ve yönlendirici. Bu seni empatik, samimi ve bağ kurabilen biri yapıyor ama zaman zaman fazla hızlı kararlar almana da sebep olabiliyor. Kalbin seni çoğu zaman doğru yerlere götürüyor; sadece arada bir aklı da toplantıya çağırman faydalı olur. Hissetmeden yaşayamıyorsun ama hislerin seni yorabiliyor.

Senin aklın daha gürültülü!

Mantık senin güvenli alanın. Duygularını yok saymıyorsun ama onları filtrelemeden karar vermiyorsun. Bu seni sağlam, kontrollü ve tutarlı biri yapıyor. Ancak bazen fazla düşünmek, fırsatları kaçırmana veya duygusal ihtiyaçlarını ertelemene neden olabiliyor. Hayatın matematiğini çözüyorsun ama bazen kalbin formüle dahil olmak istiyor.

Kalp ve akıl tartışma halinde!

İçinde hiç bitmeyen bir diyalog var. Kalbin bir şey istiyor, aklın başka bir şey söylüyor ve sen arada kalıyorsun. Bu durum seni derin düşünen, çok yönlü biri yapıyor ama aynı zamanda yoran bir süreç. Kararsızlık değil bu; fazlasıyla farkında olmak. Dengeyi bulduğunda oldukça güçlü kararlar verebilecek bir yapın var.

Senin aklında kalbin de sessiz!

Ne kalbin ne aklın tam olarak söz sahibi. Daha çok kaçınma, erteleme ve “sonra bakarım” hâli baskın. Bunun nedeni çoğu zaman yorgunluk veya hayal kırıklığı. Şu an karar vermekten çok korunmayı seçiyorsun. Bu bir zayıflık değil; geçici bir savunma mekanizması. Biraz durup ne hissettiğini ve ne düşündüğünü ayrı ayrı dinlediğinde denge kendiliğinden gelecek.

