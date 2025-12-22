Kalbin mi Daha Gürültülü Aklın mı?
Bazı insanlar hissederken düşünür, bazıları düşünürken hisseder. Ama çoğumuz bu ikisinin arasında bir yerde sıkışıp kalırız. Peki sen kararlarını verirken hangisinin sesi daha baskın? Kalbin mi bağırıyor, aklın mı megafonla konuşuyor? Bu test, karar alma biçimini, duygularınla mantığın arasındaki güç dengesini ortaya çıkarıyor.
Hadi teste!
1. Önemli bir karar vermen gerektiğinde ilk tepkin ne olur?
2. Birine kırıldığında ne yaparsın?
3. Aşk senin için daha çok ne ifade ediyor?
4. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
5. Hayatında bir şey yolunda gitmediğinde ilk suçladığın şey ne olur?
6. Bir fırsat karşına çıktığında nasıl yaklaşırsın?
7. Tartışma sırasında hangisi seni daha çok zorlar?
8. Hayatında pişmanlıkların sebebi daha çok ne?
9. Stres altındayken nasıl karar verirsin?
10. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
Senin kalbin daha gürültülü!
Senin aklın daha gürültülü!
Kalp ve akıl tartışma halinde!
Senin aklında kalbin de sessiz!
