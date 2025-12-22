Kalbin mi Daha Gürültülü Aklın mı?

İçinde hiç bitmeyen bir diyalog var. Kalbin bir şey istiyor, aklın başka bir şey söylüyor ve sen arada kalıyorsun. Bu durum seni derin düşünen, çok yönlü biri yapıyor ama aynı zamanda yoran bir süreç. Kararsızlık değil bu; fazlasıyla farkında olmak. Dengeyi bulduğunda oldukça güçlü kararlar verebilecek bir yapın var.