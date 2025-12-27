İlk Görüşte Aşk mı Yoksa Mantık Evliliği mi? Senin Kaderinde Ne Var?

Senin kaderinde hızlı atan kalpler, ani kararlar ve yoğun duygular var. Aşk senin için hesap kitap işi değil; bir bakış, bir cümle, bir his yeterli. Risk alıyorsun ama bunu bilerek yapıyorsun. Mantık senin için yol tabelası değil, arka koltukta oturan bir yolcu. Aşk acısı da yaşıyorsun, büyük mutluluklar da ama “keşke sevmeseydim” demiyorsun. Senin hikâyen biraz film sahnesi, biraz şiir dizesi.