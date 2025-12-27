İlk Görüşte Aşk mı Yoksa Mantık Evliliği mi? Senin Kaderinde Ne Var?
Bazıları için kalp bir anda hızlanır, dünya yavaşlar ve “işte bu” denir. Bazılarıysa liste yapar, artıları eksileri tartar, geleceği planlar. Peki ya sen? Hayatına giren kişiyle yıldırım gibi mi vuruluyorsun, yoksa sağlam temelli bir ortaklık mı arıyorsun? Bu test, ilişkilerde kalbinle mi beyninle mi ilerlediğini ve kaderinin hangi yoldan geçtiğini fısıldıyor.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni tanıştığın biriyle ilk buluşmadan sonra ne hissedersen etkilenmiş sayılırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sana göre ideal ilişkinin temeli nedir?
3. Bir ilişkide seni en çok korkutan şey hangisi?
4. Ailene sevgilini anlatırken en çok neyi vurgularsın?
5. İlk görüşte aşk sence…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerinin maddi durumu senin için ne kadar önemli?
7. Bir ilişkide sorun çıktığında ne yaparsın?
8. Sana evlilik teklif edilse ilk düşündüğün şey ne olur?
9. Aşk için şehir değiştirebilir misin?
10. Bir ilişkide seni bağlayan şey nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen ilk görüşte aşk evliliği yapacaksın!
Sen hem aşk hem mantık evliliği yapacaksın!
Sen aşkı mantıkla inşa ederek yapacaksın!
Sen mantık evliliği yapacaksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın