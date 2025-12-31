Sen Neden Hala Zengin Değilsin?

Sen aslında potansiyeli olan ama riskle arasına mesafe koyan birisin. Mevcut düzenin çok kötü değil ve bu da seni yerinde tutuyor. Zenginlik senin için imkansız değil ama “bir tık fazla konfor” seni yavaşlatıyor. Büyük sıçramalar yerine küçük adımlarla ilerlemeyi seviyorsun. Eğer bir gün gerçekten zengin olmak istiyorsan, biraz rahatsız olmaya gönüllü olman gerekecek.