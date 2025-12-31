Sen Neden Hala Zengin Değilsin?
Herkes bir noktada “Ben neden hala zengin olmadım?” diye düşünmüştür. Kimi fırsat kaçırmıştır, kimi konfor alanına yerleşmiştir, kimi de “bir gün olur ya” diye beklemededir. Bu test, finansal kaderini suçlamak yerine alışkanlıklarını, bakış açını ve iç sesini masaya yatırıyor.
1. Ay sonunda paran bittiğinde ilk düşüncen ne olur?
2. Para senin için daha çok ne ifade ediyor?
3. Beklenmedik bir para eline geçtiğinde ne yaparsın?
4. Risk kelimesi sende ne uyandırıyor?
5. Maaşın artsa ilk değişecek şey ne olur?
6. Zengin insanların ortak özelliği sence ne?
7. Para konuşmak sana nasıl hissettiriyor?
8. Kendin için yaptığın en büyük finansal fedakarlık neydi?
9. Borçlanmaya bakış açın nasıl?
10. Bir iş fırsatı geldi ama garanti değil, ne yaparsın?
Sen risk alamadığın için hala zengin değilsin!
Sen sürekli ertelediğin için hala zengin değilsin!
Sen akışına bıraktığın için hala zengin değilsin!
Sen doğru zamanı yakalayamadığın için hala zengin değilsin!
