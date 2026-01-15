Burcuna Göre Yüzde Kaç Uyumlusun?

Bazıları burç uyumuna burun kıvırır, bazıları ise daha mesaj atmadan haritasını çıkarır. Peki sen burcunun karakter özellikleriyle ne kadar örtüşüyorsun? Davranışların gerçekten burcunu mu yansıtıyor, yoksa yıldızlar seni biraz yanlış mı tanımış? Bu test, burcunla arandaki uyum yüzdesini eğlenceli bir şekilde ortaya çıkarıyor.

Hadi teste!