Sen Aslında Hangi Burç Gibi Davranıyorsun?
1. Yeni bir ortama girdiğinde genelde ne yaparsın?
2. Bir sorun çıktığında ilk refleksin hangisi?
3. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
4. Tartışma anında nasılsın?
5. Planlar bozulduğunda…
6. Aşkta seni en iyi anlatan cümle hangisi?
7. Kendinle ilgili en güçlü yanın ne?
8. İnsanlar senden genelde ne bekler?
9. Kalabalıklar seni nasıl etkiler?
10. Stresliyken ne yaparsın?
Sen Koç gibi davranıyorsun!
Sen Boğa gibi davranıyorsun!
Sen Yengeç gibi davranıyorsun!
Sen Akrep gibi davranıyorsun!
