Seni Yarı Yolda Bırakacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.01.2026 - 12:38

Bazen insanlar söz verir, bazen söz buharlaşır. Kimi “5 dakikaya geliyorum” der ve bir daha görünmez, kimi en kritik anda sessize alır. Peki senin hikayende yarı yolda bırakacak kişinin adı ne?

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Plan yaparken sen daha çok…

3. Birine kırıldığında ne yaparsın?

4. Sence insanlar neden yarı yolda bırakır?

5. Hayatında seni en çok yoran insan tipi?

6. Birine güvenmen ne kadar sürer?

7. Son anda iptal edilen bir plan sende ne yaratır?

8. Bir tartışmada genelde sen…

9. Arkadaş grubunda sen hangi roldesin?

10. Sana göre sadakat ne demek?

Seni yarı yolda bırakmak kişi Murat!

Murat rahatlığıyla meşhurdur. Hayat onun için çok ciddiye alınacak bir yer değildir. Bu yüzden sana verdiği sözleri de fazla ciddiye almayabilir. Son dakika iptalleri, geç cevaplar, “ya ben demiştim”ler onun imzasıdır. Murat seni yarı yolda bırakır ama bunu kötülükten değil, umursamazlıktan yapar.

Seni yarı yolda bırakacak kişi Emre!

Emre profili, başta çok ilgili görünen ama iş ciddiye bindiğinde geri çekilen tiptir. Sana umut verir, plan yapar, hatta seni buna inandırır. Ancak sorumluluk duygusu devreye girdiği anda ortadan kaybolabilir. Emre seni bilerek üzmek istemez ama net olmamak onun kronik problemidir. Yarı yolda kalırsan şaşırma, bu onun konfor alanı.

Seni yarı yolda bırakacak kişi Beyza!

Beyza, duygusal olarak yakın ama zor anlarda mesafe koyan biridir. Seninle her şeyi konuşur, seni anladığını hissettirir ama iş fedakarlığa geldiğinde geri adım atar. Genelde “haklı sebepleri” vardır ama sonuç değişmez. Beyza seni bilinçli olarak yarı yolda bırakmaz, kendini korumayı seçer.

Seni yarı yolda bırakacak kişi Seda!

Seda güçlü görünür ama bağlanmaktan çekinir. Her şey yolundayken yanındadır, işler zorlaştığında duvar örer. Onun için duygusal yük çok ağırdır. Seni yarı yolda bırakmasının sebebi ilgisizlik değil, kaçıştır. Selin giderken kapıyı yavaşça kapatır, sen fark ettiğinde çoktan uzaklaşmıştır.

