Seni Yarı Yolda Bırakacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Murat rahatlığıyla meşhurdur. Hayat onun için çok ciddiye alınacak bir yer değildir. Bu yüzden sana verdiği sözleri de fazla ciddiye almayabilir. Son dakika iptalleri, geç cevaplar, “ya ben demiştim”ler onun imzasıdır. Murat seni yarı yolda bırakır ama bunu kötülükten değil, umursamazlıktan yapar.