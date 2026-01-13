Gelecekle İlgili En Büyük Endişen Ne?
Gelecek bazen umutla bakılan bir pencere, bazen de netleşmeyen bir sis perdesi gibidir. Plan yapanlar da vardır, akışa bırakanlar da. Ama herkesin içinde, yüksek sesle söylenmese bile bir endişe dolaşır. Bu test, geleceğe baktığında seni en çok geren düşüncenin ne olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Geleceği düşündüğünde ilk hissettiğin duygu hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Seni en çok geren gelecek senaryosu hangisi?
3. Bir karar alırken seni en çok ne durdurur?
4. Geleceğe dair plan yaparken genelde nasılsın?
5. Başarısızlık senin için ne anlama gelir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayatta “geç kalıyorum” hissini en çok nerede yaşıyorsun?
7. Gelecekle ilgili seni en çok yoran düşünce hangisi?
8. Bir şeyleri garanti altına almak sana nasıl hissettirir?
9. Geleceği düşünmemeye çalıştığında ne olur?
10. Hayatının hangi alanı seni en çok endişelendiriyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin gelecekle ilgili en büyük endişen başarısız olmak!
Senin gelecekle ilgili en büyük endişen yanlış karar vermek!
Senin gelecekle ilgili en büyük endişen kaybetmek!
Senin gelecekle ilgili en büyük endişen kontrolü kaybetmek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın