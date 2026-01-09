onedio
article/comments
Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Dominant Birisin!

Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Dominant Birisin!

İnci Döşer
09.01.2026 - 15:01
09.01.2026 - 15:01

Dominant olmak bağırmak, ezmek ya da sert olmak değildir. Dominantlık çoğu zaman tavırda, kararda, duruşta ve “ben buradayım” hissinde gizlidir. Bazı insanlar odaya girdiğinde sesini yükseltmeden alanı doldurur. Bu test, günlük hayatta sergilediğin davranışlara bakarak ne kadar dominant bir yapın olduğunu gösteriyor.

Sende olan davranışları seç bakalım!

Sen fazlasıyla dominantsın!

Eğer bu davranışları sergilerken kendinden emin bir şekilde 'İşte bu benim!' diyorsan, senin doğuştan gelen bir dominant karakterin var demektir. Gücün, bağırıp çağırmadan, sakin ve kararlı bir duruşla kendini gösteriyor. İnsanlar, belki de sen farkında olmadan, seni doğal bir lider olarak algılıyorlar. Kontrol etme ihtiyacın oldukça yüksek ancak bu ihtiyacı dengeli bir şekilde yönetebiliyorsun. Seninle vakit geçirenler, genellikle rollerin kendiliğinden belirlendiğini fark ederler. Senin yanında, kimin ne yapacağına dair bir karışıklık oluşmaz. Bu, senin doğal liderliğin ve dominant karakterinin bir sonucudur.

Sen gerçekten dominantsın!

Bazı durumlarda senin adeta bir lider gibi öne çıktığını, bazı durumlarda ise rüzgarın estiği yöne doğru esnek bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Kontrolü tamamen elinde tutmak gibi bir çılgınlığa kapılmak yerine, durumun gerektirdiği şekilde adımlarını atıyorsun. Bu, seni bir yandan güçlü ve kararlı gösterirken, diğer yandan da erişilebilir ve anlaşılır kılıyor. İşin aslı, gücünü göstermek zorunda kalmadan da insanların sana saygı gösterdiğini gözlemliyoruz. Bu, senin doğuştan gelen bir yetenek olabilir mi, kim bilir? Ancak bir şey kesin, dominantlığı bilinçli bir şekilde kullanıyorsun. Bu da seni, çevrendeki diğer insanlardan bir adım öne çıkarıyor. Dominantlığın bir güç gösterisi değil, bir iletişim aracı olduğunu çok iyi biliyorsun. Bu nedenle, insanlar seninle iletişim kurarken hem rahat hissediyorlar, hem de senin güçlü kişiliğinden etkileniyorlar. Öyleyse, hayatın hangi alanında olursa olsun, dominantlığını ve esnekliğini bir arada kullanmaya devam et. Unutma, senin bu özelliklerin seni hem güçlü hem de ulaşılabilir kılıyor. Ve bu da, seni her zaman bir adım öne çıkarıyor.

Sen dominant olmaya yakınsın!

Seninle ilgili en çarpıcı özelliğin, dominant karakterinin aslında bir refleks olması. Evet, doğru duydunuz! Dominantlık sende sabit bir karakter özelliği değil, daha çok bir refleks gibi. İşin ilginç yanı, bu refleksin gerektiğinde hızla öne çıkıyor, gerekmediğinde ise sessizce geri çekiliyor olması. Bu durum, seni dışarıdan bakıldığında son derece uyumlu biri olarak gösteriyor. Ancak bazen bu uyum, kararsızlıkla karıştırılabiliyor. Seninle ilgili bir diğer önemli nokta ise potansiyelin. Evet, senin bir potansiyelin var ve bu potansiyel oldukça yüksek. Ancak, ne yazık ki bu potansiyeli her zaman tam kapasiteyle kullanmıyorsun. Bu durum, bazen kontrolü eline alman gereken anları kaçırmana neden olabiliyor. Bu da senin, kendi potansiyelinin farkında olmayan biri gibi görünmene yol açıyor. Ancak unutma, senin içindeki bu dev potansiyeli keşfetmek ve kullanmak tamamen senin elinde!

Sen pek dominant sayılmazsın!

Eğer bu davranışlar sana biraz yabancı geliyorsa, senin daha çok uyumlu ve akışta kalan bir karakter yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol etme hırsı yerine, dikkatini dengeyi korumak üzerine yoğunlaştırırsın. Bu, asla bir zayıflık göstergesi değil, tam aksine, bu durum senin daha anlayışlı ve uyumlu bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Ancak bu durum, dominant karakterli kişilerle ilişkilerinde seni bazen geri planda bırakabilir. Gücün, sessiz ama yönlendirici bir özelliği yok. Senin gücün, daha çok anlayışlı ve uyumlu bir karakter yapısından kaynaklanıyor. Bu durum, senin sosyal ilişkilerinde genellikle daha uyumlu ve anlayışlı bir rol üstlenmene neden olur. Ancak unutma ki, bu durum senin güçsüz olduğun anlamına gelmiyor, tam aksine senin daha anlayışlı ve uyumlu bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor.

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
