Evet/Hayır Testine Göre Senin Dur Noktan Var mı?

12.01.2026 - 15:01

Herkesin bir sabrı, bir sınırı, bir de “buraya kadar” dediği an vardır… ya da yoktur. Peki sen hangisisin? Her şeye dişini sıkıp devam edenlerden mi, yoksa kendini korumayı bilenlerden mi? Bu testte gri alan yok. Sadece evet ve hayır var. 

Hadi teste!

1. Seni rahatsız eden bir davranışı sırf ortam bozulmasın diye sineye çeker misin?

2. Boş ver diyerek kendi ihtiyaçlarını ertelediğin olur mu?

3. Bir ilişki ya da iş seni tüketse bile devam ettiğin oldu mu?

4. İnsanlara hayır demekte zorlanır mısın?

5. Haklı olduğunu bildiğin halde susmayı seçtiğin anlar var mı?

6. Birinin seni sürekli aşmasına rağmen ona şans vermeye devam eder misin?

7. Yorulduğunu fark ettiğin halde durmak yerine daha çok zorlar mısın?

8. Sınır koyduğunda suçluluk hissettiğin olur mu?

9. Seni inciten birine karşı anlayışlı olmayı seçtiğin olur mu?

10. Kendini savunmak yerine ortamdan uzaklaşmayı tercih eder misin?

Senin dur noktan yok!

Hayatın hızlı temposunda, durmak senin için neredeyse bir lüks haline geldi. Her zaman bir adım önde olmanın getirdiği hız, durmayı adeta bir lüks olarak görmeni sağlıyor. Ancak bu hızlı yaşam tarzı, bazen senin de enerjini tüketiyor. Sabırlı ve dayanıklı bir yapın var, bu kesin. Ancak bu dayanıklılık, çoğu zaman senin pahasına oluyor. Kendini tükenmiş hissettiğin anlarda bile durmayıp devam ediyorsun. Sınırlarını biliyorsun, kendini tanıyorsun. Ancak bu sınırları çoğu zaman aşıyorsun. Kendi sınırlarını zorlaman, belki de hayatın hızına ayak uydurmanı sağlıyor. Ancak unutma ki, sınırlarını aşmak her zaman iyi bir şey olmayabilir. Kendine biraz daha zaman ayırmayı unutma. Bu testin sana fısıldadığı bir mesaj var: Güçlü olmak her şeye katlanmak demek değil. Güçlülük, her şeye rağmen ayakta kalabilmek, zorluklarla başa çıkabilmek demek. Ancak bu, her zorluğa göğüs germek, her durumda direnmek demek değil. Kendine zaman ayırmak, dinlenmek ve kendi ihtiyaçlarını önemsemek de güçlülüğün bir parçası. Kendine biraz daha şefkat göstermeyi unutma, çünkü sen de bu hızlı hayatta biraz mola hakkına sahipsin.

Senin dur noktan çok net!

Hayatın tüm renklerine rağmen, senin dünyanın sınırları var ve bu durumla son derece rahatsın. Kendini koruma eylemini bencil bir davranış olarak görmüyorsun, aksine bu durumu bir öz-sevgi eylemi olarak kabul ediyorsun. Yorgunlukla boğuştuğunda, durup bir nefes almayı biliyorsun, incindiğinde ise kendini geri çekerek yaralarını sarma yeteneğine sahipsin. Hayatının belirli noktalarında “yeter” diyebiliyor ve bu durum senin ruhuna huzur getiriyor. Bu, senin hayatını yaşama biçimin ve bu durum seni eşsiz kılıyor.

