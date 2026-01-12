Evet/Hayır Testine Göre Senin Dur Noktan Var mı?
Herkesin bir sabrı, bir sınırı, bir de “buraya kadar” dediği an vardır… ya da yoktur. Peki sen hangisisin? Her şeye dişini sıkıp devam edenlerden mi, yoksa kendini korumayı bilenlerden mi? Bu testte gri alan yok. Sadece evet ve hayır var.
Hadi teste!
1. Seni rahatsız eden bir davranışı sırf ortam bozulmasın diye sineye çeker misin?
2. Boş ver diyerek kendi ihtiyaçlarını ertelediğin olur mu?
3. Bir ilişki ya da iş seni tüketse bile devam ettiğin oldu mu?
4. İnsanlara hayır demekte zorlanır mısın?
5. Haklı olduğunu bildiğin halde susmayı seçtiğin anlar var mı?
6. Birinin seni sürekli aşmasına rağmen ona şans vermeye devam eder misin?
7. Yorulduğunu fark ettiğin halde durmak yerine daha çok zorlar mısın?
8. Sınır koyduğunda suçluluk hissettiğin olur mu?
9. Seni inciten birine karşı anlayışlı olmayı seçtiğin olur mu?
10. Kendini savunmak yerine ortamdan uzaklaşmayı tercih eder misin?
Senin dur noktan yok!
Senin dur noktan çok net!
