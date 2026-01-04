Sen Aşksız Ne Kadar Yaşayabilirsin?
Bazıları için aşk oksijen gibidir, bazıları içinse güzel bir eklenti. Kimi onsuz gün sayamaz, kimi “olsun ama şart değil” der. Peki sen aşksız ne kadar dayanabilirsin?
Hadi teste!
1. Uzun süre flört etmediğinde en çok neyi özlersin?
2. Yalnız bir akşam senin için…
3. Aşka bakışın daha çok hangisine yakın?
4. Sevdiğin biriyle aranın bozulması seni nasıl etkiler?
5. Birine bağlandığında sen…
6. Uzun süredir aşk yoksa çevrenden gelen yorumlar?
7. Aşk hayatın şu an hangi cümleye daha yakın?
8. Birine ilgi duyduğunda…
9. Yalnızlık sende ne yaratır?
10. Aşk gelmezse hayatın…
Sen aşksız 1 ay yaşayabilirsin!
Sen aşksız 3 ay yaşayabilirsin!
Sen aşksız 6 ay yaşayabilirsin!
Sen aşksız 1 yıl yaşayabilirsin!
