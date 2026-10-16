Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Dar mutfakta yemek yapmaya çalışanlar, kapıda kendilerini işe uğurlayan kediler ve kendi kitabını sınıfa aldıran bir hoca timeline'ın haftasını doldurdu. Biri her şeyin bin liradan iki bin liraya çıktığını fark etti, biri de rehbere yazdığı isme kendi kendine kızdı. Baba salona VAR odası kurmuş, mercimek çorbası videosunun altı bir ev işi dokunuşuna takılmış. Bakalım koca hafta boyunca X timeline'ını kimler güldürmüş?