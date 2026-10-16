Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
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Dar mutfakta yemek yapmaya çalışanlar, kapıda kendilerini işe uğurlayan kediler ve kendi kitabını sınıfa aldıran bir hoca timeline'ın haftasını doldurdu. Biri her şeyin bin liradan iki bin liraya çıktığını fark etti, biri de rehbere yazdığı isme kendi kendine kızdı. Baba salona VAR odası kurmuş, mercimek çorbası videosunun altı bir ev işi dokunuşuna takılmış. Bakalım koca hafta boyunca X timeline'ını kimler güldürmüş?
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Büyümek böyle bir şey...
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Enflasyonu özetlemiş.
Mecburen akrobasi.
Biraz da günlük hayat...
Yorumculuk ata sporumuz.
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Bu nasıl bir prompt yazımıdır?
Haklı bir soru...
Travma suyuna mercimek çorbası
Battaniyenin verdiği güven deriz...
Ego böyle bir şey...
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Dürüstlük dozu iyi.
Anlamıyorlar...
Motivasyon bitti.
Bizim ligde yok böylesi.
Kıyamıyoruz.
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Hırs başka şey.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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