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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 16:21
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Dar mutfakta yemek yapmaya çalışanlar, kapıda kendilerini işe uğurlayan kediler ve kendi kitabını sınıfa aldıran bir hoca timeline'ın haftasını doldurdu. Biri her şeyin bin liradan iki bin liraya çıktığını fark etti, biri de rehbere yazdığı isme kendi kendine kızdı. Baba salona VAR odası kurmuş, mercimek çorbası videosunun altı bir ev işi dokunuşuna takılmış. Bakalım koca hafta boyunca X timeline'ını kimler güldürmüş?

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Büyümek böyle bir şey...

Büyümek böyle bir şey...
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Enflasyonu özetlemiş.

Enflasyonu özetlemiş.
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Mecburen akrobasi.

Mecburen akrobasi.
twitter.com

Biraz da günlük hayat...

Biraz da günlük hayat...
twitter.com

Yorumculuk ata sporumuz.

Yorumculuk ata sporumuz.
twitter.com
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Bu nasıl bir prompt yazımıdır?

Bu nasıl bir prompt yazımıdır?
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Haklı bir soru...

Haklı bir soru...
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Travma suyuna mercimek çorbası

Travma suyuna mercimek çorbası
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Battaniyenin verdiği güven deriz...

Battaniyenin verdiği güven deriz...
twitter.com

Ego böyle bir şey...

Ego böyle bir şey...
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Dürüstlük dozu iyi.

Dürüstlük dozu iyi.
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Anlamıyorlar...

Anlamıyorlar...
twitter.com

Motivasyon bitti.

Motivasyon bitti.
twitter.com

Bizim ligde yok böylesi.

Bizim ligde yok böylesi.
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Kıyamıyoruz.

Kıyamıyoruz.
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Hırs başka şey.

Hırs başka şey.
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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