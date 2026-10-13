Her Şeyin İki Bin Lira Olmasından Travmatik Mercimeğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Salı gününe kışlık bot arayışıyla, fiyat etiketine bakıp şaşıranlarla ve dağda mantarı çiğ tadarak zehirli olup olmadığını anlayan bir dedeyle başladık. Timeline'da Beşiktaş iskelesinde akbil basanın hikâyesine kendi iyiliğini ekleyen de var, rehberine yazdığı Barcelona oyuncusu ismine kendi kendine kızan da. Kimi camdan kafasını çıkarınca gördüğü gökyüzünde aklını yitireceğini söylüyor, kimi bir hayvan kafesine sığan müşteri yorumuna şahit oluyor. Mercimek çorbası videosunun altına düşülen not, silinen ses kaydının peşine düşen grup sohbeti ve kendi parasıyla bir şey alanın paylaşımı da sonbaharın ortasında akışı dolduranlar arasında.