Her Şeyin İki Bin Lira Olmasından Travmatik Mercimeğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Salı gününe kışlık bot arayışıyla, fiyat etiketine bakıp şaşıranlarla ve dağda mantarı çiğ tadarak zehirli olup olmadığını anlayan bir dedeyle başladık. Timeline'da Beşiktaş iskelesinde akbil basanın hikâyesine kendi iyiliğini ekleyen de var, rehberine yazdığı Barcelona oyuncusu ismine kendi kendine kızan da. Kimi camdan kafasını çıkarınca gördüğü gökyüzünde aklını yitireceğini söylüyor, kimi bir hayvan kafesine sığan müşteri yorumuna şahit oluyor. Mercimek çorbası videosunun altına düşülen not, silinen ses kaydının peşine düşen grup sohbeti ve kendi parasıyla bir şey alanın paylaşımı da sonbaharın ortasında akışı dolduranlar arasında.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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