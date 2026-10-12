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VAR Odası Kuran Babadan Regl Şişkinliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

VAR Odası Kuran Babadan Regl Şişkinliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 18:10
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Pazartesi geldi, hafta sonunun sonuçları ortada. Çalar saatle kavga edip güne yenik başlayanlar da, cuma akşamı verdiği sözleri çoktan unutanlar da aynı akışta buluşuyor. Bugün timeline'ın gündemini kimi zaman küçük bir saat, kimi zaman bir kupa, kimi zaman da yastığa kafa koyduğu anda başlayan hayat muhasebesi belirledi.

Battaniyesiz uyumanın hissettirdiklerinden bir üniversite hocasının kitabını sınıfa nasıl aldırdığına, regl döneminin ruh halinden salonda kurulan çoklu maç ekranına kadar geniş bir yelpaze var. Biri arkadaşlığı nazikçe bitirmeyi anlatıyor, biri 'şipşak' diye başlayıp bambaşka bir yere varıyor. Kardeşinin kıyafet seçimine isyan eden de var, babasının salonda kurduğu düzene tanık olup donakalan da.

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Çok net bir benzetme.

Çok net bir benzetme.
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Nostalji tuşuna basıldı.

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Özgüven tavan.
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Kim kimi çekti?

Kim kimi çekti?
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Kibar bir veda.

Kibar bir veda.
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Çok tanıdık.

Çok tanıdık.
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Zeka pırıltısı.

Zeka pırıltısı.
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Sivil olmuş sayılır...

Sivil olmuş sayılır...
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Haklı bir tespit.

Haklı bir tespit.
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Kimse kıyamaz.

Kimse kıyamaz.
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Tarif tutmuş.

Tarif tutmuş.
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Pazartesi başladı...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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