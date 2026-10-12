VAR Odası Kuran Babadan Regl Şişkinliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pazartesi geldi, hafta sonunun sonuçları ortada. Çalar saatle kavga edip güne yenik başlayanlar da, cuma akşamı verdiği sözleri çoktan unutanlar da aynı akışta buluşuyor. Bugün timeline'ın gündemini kimi zaman küçük bir saat, kimi zaman bir kupa, kimi zaman da yastığa kafa koyduğu anda başlayan hayat muhasebesi belirledi.

Battaniyesiz uyumanın hissettirdiklerinden bir üniversite hocasının kitabını sınıfa nasıl aldırdığına, regl döneminin ruh halinden salonda kurulan çoklu maç ekranına kadar geniş bir yelpaze var. Biri arkadaşlığı nazikçe bitirmeyi anlatıyor, biri 'şipşak' diye başlayıp bambaşka bir yere varıyor. Kardeşinin kıyafet seçimine isyan eden de var, babasının salonda kurduğu düzene tanık olup donakalan da.