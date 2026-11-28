Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli, Bolu'ya düzenlenen gezinin dönüşünde Yedigöller-Yığılca orman yolunda mahsur kalmıştı. Minibüsün çamura saplanmasının ardından gruptan haber alınamayınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gündüz görüntülerinde, ana yola yaklaşık 15 kilometre mesafedeki güzergahta çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisi olduğu görüldü.