Bolu'da Çocukları Taşıyan Minibüsün Mahsur Kaldığı Yer Gün Işığında Görüntülendi: El İzleri Dikkat Çekti
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Bolu'da gezi dönüşü haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli, arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ salim bulunmuştu. Grubu taşıyan minibüsün mahsur kaldığı orman yolu gün aydınlanınca görüntülendi. Aracın üzerinde kalan izler, yolda verilen mücadeleyi de gösterdi.
Minibüs ana yola yaklaşık 15 kilometre uzakta kaldı.
Çocuklar aracı iterek kurtarmaya çalıştı.
Minibüs halatla çamurdan çıkarıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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